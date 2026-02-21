Prima pagină » Actualitate » Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil

Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil

21 feb. 2026, 15:03, Actualitate
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil

Iată cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Părinții, tutorele legal sau persoanele care găzduiesc copilul în regim de plasament temporar sau de urgență trebuie să întocmească un dosar care va fi depus așa cum arată legislația în vigoare. Vezi mai jos, în articol, actele necesare pentru a beneficia de cei 710 lei per copil.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a emis un document oficial prin care explică ce trebuie să facă cetățenii care vor să solicite tichete pentru creșă. De menționat faptul că în anul 2026 valoarea tichetului este de 710 lei per copil.

Pentru a beneficia de aceste bilete de valoare, așa cum sunt denumite în documentul Ministerului Muncii, trebuie să îndeplinești anumite condiții. De aceste tichete sunt destinate angajaților care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele sunt acordate lunar.  De menționat că pot fi achitate doar taxele de creșă prin intermediul lor.

Cine nu beneficiază de aceste tichete?

„Nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în document.

Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026

Acte neesare pentru a intra în posesia acestor tichete pentru creșă

Aceste bonuri de valoare se distribuie salariaților, în fiecare lună, pentru „fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum și pentru cei cărora li s-a instituit tutela”. Lista documentelor necesare:

„a) cerere pentru acordarea tichetului de creșă;

b) actul doveditor eliberat de creșa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul-se eliberează, de regulă, de către creșă/entitatea asimilată acesteia, la solicitarea părintelui/tutorelui care are înscris copilul.

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naștere al copilului, în cazul părinților naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare;

e) declarație pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creșă, de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern”, se arată în document.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

