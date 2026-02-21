Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”

Primarul general Ciprian Ciucu a transmis, într-o intervenție pentru Digi24, că Primăria Capitalei este „un monstru administrativ”. După două luni de la preluarea mandatului, Ciucu crede că Bucureștiul are nevoie de o reformă administrativă.

Ciprian Ciucu a vorbit despre ce lucrurile care l-au surprins în cele două luni de când a preluat funcția de primar general al Capitalei. Acesta susține că Primăria Municipiului București este „un monstru administrativ” pe care nu a avut încă suficient timp să-l analizeze complet.

„În aceste două luni, dacă m-am uitat în 20% din domenii și instituție, e mult. Nu că nu aș fi avut timp, nu că nu aș fi dedicat timp, am dedicat foarte mult timp, inclusiv serile, inclusiv weekendurile, dar sunt undeva la câteva zeci de instituții subordonate. (…) Deci n-am apucat să mă uit decât cam cu jumătate din directorii din Primăria Municipalului București și undeva la 20-30% din directorii instituțiilor subordonate. Pentru că PMB-ul este un monstru administrativ. Un monstru administrativ”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a spus că Primăria Capitalei are 25 de direcții generale, foarte multe administrații, centre culturale, teatre, spitale, asociații de dezvoltare intercomunitare, la care se adaugă și câteva companii municipale. În acest sens, Ciprian Ciucu a transmis că este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureștiului.

„Este nevoie de o reformă administrativă la nivelul Bucureștiului în sine. Și sunt decis să fac acest lucru. Evident, ar fi fost mult mai util pentru mine și mult mai ușor dacă aș fi avut ce o majoritate în care să mă susțină sau ce puțin în care să nu blocheze anumite lucruri care sunt absolut necesare acum. Deci, birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase. (…) Sunt astfel de instituții care dacă mâine s-ar desființa, nu ar simți nimeni că s-au desființa”, a spus primarul general.

Primarul Capitalei a mai spus că în ultimii ani Capitala a pierdut foarte mulți bani „din cazua măsurilor luate de către guvernul Ciolacu”. Deși cei mai mulți bani se produc în București, Ciprian Ciucu a transmis că orașul are „un deficit de finanțare fabulos” și a spus că este nevoit să echilibreze bugetul.

Sursa video: Digi24

