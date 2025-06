FOTO / Elisabeta Lipă spune tot despre băiatul ei. ”Mi-ar fi plăcut ca fiul meu să-mi DOBOARE performanța”

Marea campioană la canotaj Elisabeta Lipă, în vârstă de 60 de ani, a făcut declarații despre fiul său. ”Mi-ar fi plăcut ca fiul meu să-mi doboare performanța” , a afirmat aceasta.



Elisabeta Lipă este una dintre cele mai titrate sportive din lume. A devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de argint și una de bronz cucerite într-o perioadă de 20 de ani. În anul 2000, Elisabeta Lipă a fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX. Din 2009, Elisabeta Lipă a fost președintele Federației Române de Canotaj.

Elisabeta Lipă a condus Agenţia Naţională pentru Sport, instituție ce a înlocuit Ministerul Sportului.

În plan personal, Elisabeta Lipă are un mariaj de aproape 40 de ani cu Cornel Lipă, împreună cu care are un fiu – Dragoș. Despre acesta a oferit Elisabeta Lipă câteva amănunte într-un interviu pentru revista Viva.

Elisabeta Lipă spune tot despre băiatul ei. ”A studiat la Geneva Business School, un copil cuminte, cu business-ul lui”

”Este foarte bine. Are înclinație spre sport, cu siguranță îi place să se miște, dar în general copiii marilor sportivi nu reușesc să ajungă la nivelul de performanță al părinților, pentru că este foarte greu. Mi-ar fi plăcut ca fiul meu să-mi doboare performanța, dar era, practic, imposibil, și atunci am ales varianta de sport-mișcare, ca mijloc de sănătate, pentru că eu am făcut performanță pentru multe generații viitoare…”, a spus Elisabeta Lipă despre fiul său.

”Așa că el face bine, va împlini în noiembrie 28 de ani, este Săgetător. A studiat la Geneva Business School, un copil cuminte, cu business-ul lui. Când am auzit prima dată: „Mamă, dacă ai nevoie de bani, te rog să îmi spui să te ajut!”, am zis „Gata, a crescut mare”. Îmi amintesc că, de câte ori veneam în liber acasă și apoi plecam iar, aveam discuții cu tata și cu mama. Tata zicea: „Părinții duc grija copiilor până mor. Și de fiecare dată o să te întreb: „Ai nevoie de ceva? Ai nevoie de bani? Ai nevoie de orice?”. Acesta este rolul părintelui – să întrebe copilul dacă are tot ce îi trebuie. Iar când auzi: „Dacă ai nevoie de ceva, eu te ajut, mamă”, deja zici că… ți se rupe sufletul”, a mai declarat aceasta.