FOTO / Lavinia Pîrva, despre perioada sarcinii. ”Am luat într-adevăr foarte multe kilograme, aveai senzația că am TRIPLEȚI”

Lavinia Pîrva este un nume cunoscut în showbiz-ul românesc. A făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat a urmat cariera solo. A câștigat titlurile Miss Timișoara în 2000 și Miss Litoral în 2001. Lavinia Pîrva formează un cuplu cu Ștefan Bănică Junior.

Ștefan Bănică Junior are trei copii. Radu Ștefan este fiul artistului din relația pe care acesta a avut-o cu Camelia Constantinescu. Din mariajul cu vedeta de televiziune Andreea Marin, Ștefan Bănică are o fiică, Violeta. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru.

Invitată în emisiunea ”La cină” a Ionelei Năstase şi a lui chef Adi Hădean, Lavinia Pîrva a povestit despre perioada sarcinii, când a luat multe kilograme în plus. „În sarcină, am luat într-adevăr foarte multe kilograme, aveai senzația că am tripleți, nu unul singur”, a spus artista.

Lavinia Pîrva a explicat cum a reușit să scape de kilogramele în plus acumulate în sarcină, dar și cum a pronit afacerea sa cu haine.

”Dar am dat la fel de repede jos, pentru că am avut foarte multă retenţie de apă şi atunci, după ce am născut, la câteva luni, eram foarte bine, după care m-am apucat de sport, am făcut Pilates, timp de un an de zile cred că am fost în fiecare zi la Pilates şi, la un moment dat, ajunsesem într-o formă foarte bună, chiar mai bună decât înainte să rămân însărcinată. Aşa că se poate”, a mărturisit artista, potrivit okmagazine.ro.

”Chiar după ce am născut, pentru că eu în sarcină am luat destul de multe kilograme şi chiar nu mai aveam cu ce să mă îmbrac. Şi aşa s-a născut acest proiect (n.r. afacerea cu haine), pentru că am creat pentru mine la momentul acela nişte lucruşoare ca să pot ieşi din casă şi să arăt a om. Era nevoia personală, nu se mai putea! Adică mergeam în magazine să-mi cumpăr haine, dar nu era bine deloc ce vedeam în oglină. Apoi am început eu să creez ceva care să mă avantajeze chiar dacă am nişte kilograme în plus. Şi prietenele mele chiar m-au încurajat la momentul acela şi mi-au spus „Sunt foarte frumoase. De ce nu faci un business din asta?”. Şi aşa a apărut acest business pe care-l am şi astăzi, sunt lucruri comode, de calitate, sunt lucruri cu care eu mă îmbrac în timpul zilei, în mod normal, lucruri practice şi cu o notă şic”, a mai declarat soția lui Ștefan Băniă Junior.