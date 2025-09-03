Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”

FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. "Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior"

03 sept. 2025, 12:30
FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”
Lidia Buble spune secretul siluetei sale

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat ce face pentru a-și menține silueta. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”, a afirmat aceasta.

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble și-a găsit apoi din nou fericirea în brațele altui bărbat. Este vorba despre un actor de origine cubaneză, Harlys Becerra. Însă povestea de dragoste dintre cei doi s-a destrămat. Ulterior, Lidia Buble a fost surprinsă alături de un alt bărbat, Horațiu Nicolae. Fostul iubit al Lidiei Buble, Răzvan Simion, formează o familie cu Daliana Răducan.

Lidia Buble a reușit să devină un nume cunoscut pe scena muzicală din România. Însă, în urmă cu ani, vedeta își dorea să ajungă o mare gimnastă și a lucrat ca bonă înainte de a cunoaște faima.
Artista a explicat, într-un interviu pentru revista Viva, ce anume face pentru a se întreține și pentru a-și păstra silueta.

Lidia Buble spune secretul siluetei sale. ”Nu consum nici prea mult dulce, alcool foarte rar, decât dacă sunt la o onomastică. Nu fumez”

”Nu prea am timp să mănânc, vă spun sincer. (…) Eu am un ritual înainte de fiecare concert: nu mănânc absolut nimic timp de cinci-șase ore, pentru a putea să îmi folosesc vocea la capacitate maximă. (…) Dar merg și pe la sală, din când în când, la sala de mese m-am referit, la masaj și încerc să fiu echilibrată. Nu consum nici prea mult dulce, alcool foarte rar, decât dacă sunt la o onomastică. Nu fumez. Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior și cam asta este”, a declarat Lidia Buble.

”Eu provin dintr-o familie numeroasă. Suntem 11 frați, 32 de nepoți la activ, sper să mai vină cel puțin până la 100 și îmi place. Iubesc foarte mult copiii deși multe persoane spun că, atunci când stau în preajma copiilor, obosesc, se simt fără energie. Eu trebuie să recunosc că de la ei mă încarc cu dragostea aceea pozitivă, necondiționată. Sunt sinceri și încerc să copilăresc și eu mai mult. Acesta este unul dintre secretele pentru care mă mențin atât de bine, pentru că îmi dau voie să copilăresc chiar dacă am ajuns la frumoasa vârstă de… o să zic invers, 23 în loc de 32 de ani”, a mai spus artista.

Mediafax
