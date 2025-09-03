FOTO / Lidia Buble spune secretul SILUETEI sale. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat ce face pentru a-și menține silueta. ”Mă hidratez foate bine atât pe interior, cât și pe exterior”, a afirmat aceasta.



Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble și-a găsit apoi din nou fericirea în brațele altui bărbat. Este vorba despre un actor de origine cubaneză, Harlys Becerra. Însă povestea de dragoste dintre cei doi s-a destrămat. Ulterior, Lidia Buble a fost surprinsă alături de un alt bărbat, Horațiu Nicolae. Fostul iubit al Lidiei Buble, Răzvan Simion, formează o familie cu Daliana Răducan.

Lidia Buble a reușit să devină un nume cunoscut pe scena muzicală din România. Însă, în urmă cu ani, vedeta își dorea să ajungă o mare gimnastă și a lucrat ca bonă înainte de a cunoaște faima.

Artista a explicat, într-un interviu pentru revista Viva, ce anume face pentru a se întreține și pentru a-și păstra silueta.