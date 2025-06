FOTO / Lucrurile pe care nimeni nu le-ar fi bănuit despre Mirela Vaida. ”Multă lume spune că aș fi TOCILARĂ”

Mirela Vaida, în vârstă de 43 de ani, a oferit amănunte mai puțin cunoscute despre ea. ”Multă lume spune că aș fi tocilară”, a spus aceasta.



Mirela Vaida este căsătorită de foarte mulți ani cu Alexandru, împreună cu care are trei copii: Carla, Vladimir și Tudor. Partenerul de viață al vedetei de televiziune este foarte discret și stă departe de lumina reflectoarelor.

Într-un interviu pentru revista Viva, Mirela Vaida a povestit lucruri mai puțin cunoscute despre ea, despre perioada copilăriei și a adolescenței și despre studiile sale.

Lucrurile pe care nimeni nu le-ar fi bănuit despre Mirela Vaida. ”Am avut o educație spartană ”

”Am primit o educație spartană, tata, militar și mama, învățătoare. Tata astăzi este pensionat din armată, iar mama este încă învățător activ. E, cred, ultima serie a ei la Iași, la școala numărul 10, „Gheorghe Brătianu”, din Iași, unde eu și fratele am terminat școala generală. Deci, practic, să ai mama învățătoare în școala în care tu înveți, este… Nu, deci nu puteai să miști un deget, să faci și tu o năzbâtie conform copilăriei și vârstei, că în cancelarie se întâlneau doamnele. Bineînțeles că tu nu erai niciodată elevul mamei tale, că nu era deontologic, și atunci tot ce se întâmpla în clasă se pâra la cancelarie. Nu scăpam nici eu, nici frate-miu de nicio pedeapsă, de notă mică, de purtare necivilizată, de copilărie, de „băiețisme”. Am avut o educație spartană și eu, și frate-miu, datorită mamei mele, care a fost extrem de dură și de mână de fier. Și a tatălui meu, care a fost militar și care e militar. Când ne întreba, nu zicea: „Mirela, vino, te rog, iubita tatălui, până aici”. Spunea: „Fuga, marș, pas alergător!”. Și așa am crescut, nu cred că e bine. Adică, astăzi, când mă uit la copiii mei, eu nu mai pot să-i cresc așa”, a povestit Mirela Vaida.

”Da, eu am fost sora mai mare, cu doi ani și jumătate mai mare decât el. Fiind fată, eu a trebuit să deschid toate porțile, toate mințile. Frate-miu, fiind și băiat, și venind după mine, cumva, părinții mei erau formați mental, psihic. Au fost mult mai permisivi. Cumva, a trebuit să fiu modelul casei, fiind și sora mai mare, fiind și premiantă, șefă de promoție, și în generală. Premiantă în clasa a 12-a, cu coroniță, absolventă de liceu cu 9.72. La liceul de informatică. Multă lume spune că aș fi tocilară. Am fost tocilară și mi-a plăcut să învăț, să fiu prima, dar asta a însemnat foarte multă disciplină și foarte multe lucruri pe care nu le-am avut în copilărie. Nu cred că le regret”, a adăugat vedeta TV.