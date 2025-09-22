FOTO / Marcel Pavel, mândru de COPIII săi. ”Sunt extraordinari”

Cântărețul Marcel Pavel, în vârstă de 65 de ani, a făcut declarații despre cei trei copii ai săi, de care este extrem de mândru.



Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. În plan personal, acesta s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi băieți, Sasha și Richard, sunt amândoi interesați de oportunitatea unei cariere muzicale. În 2013, Violeta i-a dăruit și o fetiță, care a primit două nume Ioana și Iuvenalia, după bunicul ei din partea mamei. Deși sunt căsătoriți de peste 30 de ani de ani, Marcel Pavel și Violeta nu au făcut cununia religioasă.

Marcel Pavel are toate motivele să fie fericit. Are trei copii de care este foarte mândru. Artistul a vorbit despre aceștia într-un interviu pentru revista Viva.

Marcel Pavel, mândru de copiii săi. ”Sunt considerați pianiști-artiști foarte buni”

”Copiii sunt extraordinari. Iuvenalia este o minune. Ea studiază pianul la Colegiul Națonal de Muzică George Enescu din București. Studiază balet clasic, nivel serios. Băieții mei- Sasha și Richard- în continuare sunt considerați pianiști-artiști foarte buni”, a declarat Marcel Pavel.



În același interviu, artistul a vorbit și despre melodia ”Frumoasa mea”, cea mai de succes din repertoriul său:

”La Mamaia s-a lansat melodia aceasta. Exact. Au trecut 25 de ani… În anul 2000 am luat Premiul de Popularitate, cu toate că aș fi meritat Trofeul pentru acea piesă, dar mi-a adus un plus mare faptul că nu am luat trofeul… Mi-a adus un plus mare de popularitate. De aceea am și luat Premiul de Popularitate. Și am rămas cu o amprentă extraordinară, zic eu. Este piesa care mă reprezintă. Îi mulțumesc lui Ovidiu Komornyik pe această cale. Îi mulțumesc foarte mult. Premiul de Popularitate a fost mai mult decât trofeul. A fost rampa mea de lansare acea piesă și de atunci nu mă mai opresc. Și sper să fie până la adânci bătrâneți. (…) Cred că am cântat-o de 10 mii de ori, dar nu am cum să mai țin șirul. Era interesant de știut de câte ori au cântat-o fanii mei. Și de câte ori au ascultat-o…”.