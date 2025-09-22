Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Marcel Pavel, mândru de COPIII săi. ”Sunt extraordinari”

FOTO / Marcel Pavel, mândru de COPIII săi. ”Sunt extraordinari”

22 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Marcel Pavel, mândru de COPIII săi. ”Sunt extraordinari”
Galerie Foto 22
Marcel Pavel, mândru de copiii săi

Cântărețul Marcel Pavel, în vârstă de 65 de ani, a făcut declarații despre cei trei copii ai săi, de care este extrem de mândru.

Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din țara noastră. În plan personal, acesta s-a căsătorit în 1992 cu Violeta Șmîșleaeva, fostă balerină a Teatrului Bolșoi din Moscova. Cuplul are trei copii. Cei doi băieți, Sasha și Richard, sunt amândoi interesați de oportunitatea unei cariere muzicale. În 2013, Violeta i-a dăruit și o fetiță, care a primit două nume Ioana și Iuvenalia, după bunicul ei din partea mamei. Deși sunt căsătoriți de peste 30 de ani de ani, Marcel Pavel și Violeta nu au făcut cununia religioasă.

Marcel Pavel are toate motivele să fie fericit. Are trei copii de care este foarte mândru. Artistul a vorbit despre aceștia într-un interviu pentru revista Viva.

Marcel Pavel, mândru de copiii săi.  ”Sunt considerați pianiști-artiști foarte buni”

”Copiii sunt extraordinari. Iuvenalia este o minune. Ea studiază pianul la Colegiul Națonal de Muzică George Enescu din București. Studiază balet clasic, nivel serios. Băieții mei- Sasha și Richard- în continuare sunt considerați pianiști-artiști foarte buni”, a declarat Marcel Pavel.


În același interviu, artistul a vorbit și despre melodia ”Frumoasa mea”, cea mai de succes din repertoriul său:

”La Mamaia s-a lansat melodia aceasta. Exact. Au trecut 25 de ani… În anul 2000 am luat Premiul de Popularitate, cu toate că aș fi meritat Trofeul pentru acea piesă, dar mi-a adus un plus mare faptul că nu am luat trofeul… Mi-a adus un plus mare de popularitate. De aceea am și luat Premiul de Popularitate. Și am rămas cu o amprentă extraordinară, zic eu. Este piesa care mă reprezintă. Îi mulțumesc lui Ovidiu Komornyik pe această cale. Îi mulțumesc foarte mult. Premiul de Popularitate a fost mai mult decât trofeul. A fost rampa mea de lansare acea piesă și de atunci nu mă mai opresc. Și sper să fie până la adânci bătrâneți. (…) Cred că am cântat-o de 10 mii de ori, dar nu am cum să mai țin șirul. Era interesant de știut de câte ori au cântat-o fanii mei. Și de câte ori au ascultat-o…”.

Mediafax
Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește, se anunță ploi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Poate supraviețui coaliția fără Bolojan premier? Răspunsul liderului grupului PSD din Senat
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O femeie de 41 de ani a fost ucisă de soţ în timpul unui conflict spontan. Surse: Cei doi urmau să divorţeze
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Daniel, băiatul înjunghiat în fața mănăstirii. Tânărul avea 23 de ani când și-a găsit sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Ras al Khaimah, Emiratul secret: o călătorie prin 5.000 de ani de istorie
POLITICĂ SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
16:44
SCANDAL de pomină în miezul nopții. Președintele UDMR Brașov a fost scos în cătușe de oamenii legii
SPORT Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
16:39
Alexandru Mitriță s-a retras de la ECHIPA națională a României. „A venit momentul să iau o decizie grea, dar necesară”
AI AFLAT! Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
16:34
Ion Cristoiu comentează prezența Oanei Țoiu la dineul lui Marco Rubio:”Ea, săraca, vrea să-și facă selfie cu toți/Că poate miercuri nu mai e ministru”
EXTERNE Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
16:22
Grecia a înregistrat un RECORD al numărului de turiști în primele șapte luni ale anului 2025. Sunt cele mai bune rezultate din istoria țării
AI AFLAT! Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
16:21
Ion Cristoiu face portretul robot al viitorului prim-ministru: „Să fie bandit, să aibă carismă și să se priceapă și la politică”
VIDEO Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”
16:18
Ideea lui Ion Cristoiu despre ce am mai putea vinde: „Avem o serie de obiecte pe care le putem trimite la o expoziție, ni le FURĂ și luăm bani”