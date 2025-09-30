FOTO / Mihai Mitoșeru, mai FERICIT ca niciodată alături de viitoarea sa soție. ”Lucrăm la copil”

Actorul și prezentatorul de televiziune Mihai Mitoșeru este mai fericit ca niciodată alături de actuala sa parteneră, Alexandra, pe care a cerut-o în căsătorie.
Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.
Mihai Mitoșeru a cerut-o pe Alexandra de soție în timpul unei vacanțe la Barcelona. Actorul a mărturisit, pentru revista Viva, că își doresc foarte mult un copil.
”Am făcut opt luni de zile. Am cerut-o de nevastă la Barcelona lângă Sagrada Familia. Lucrăm la copil, dar nu ne stresăm. Când ne-o da Dumnezeu. O să vină când vrea Dumnezeu. Muncim și chiar ne străduim”, a spus Mihai Mitoșeru.
Partenera actorului se înțelege foarte bine și cu mama lui, Camelia Mitoșeru:
”Alexandra se înțelege cu mama perfect. De la prima întâlnire s-au înțeles. Am stat vreo două ore atunci când s-au cunoscut. S-au înțeles perfect din prima. Chiar neașteptat de bine! Și mama vorbește la telefon cu Alexandra mai mult și mai des decât cu mine. E totul în regulă”.