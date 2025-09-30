FOTO / Mihai Mitoșeru, mai FERICIT ca niciodată alături de viitoarea sa soție. ”Lucrăm la copil”

Actorul și prezentatorul de televiziune Mihai Mitoșeru este mai fericit ca niciodată alături de actuala sa parteneră, Alexandra, pe care a cerut-o în căsătorie.



Mihai Mitoșeru este cunoscut ca actor și prezentator de televiziune. În plan personal, Mihai Mitoșeru a format un cuplu cu Noemi Dragomir, însă căsnicia lor s-a destrămat în octombrie 2019.