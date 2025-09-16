Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Monica Tatoiu a fost la un pas de divorț. ”La mine nu ȚIPĂ nimeni”

FOTO / Monica Tatoiu a fost la un pas de divorț. ”La mine nu ȚIPĂ nimeni”

16 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a afirmat că a fost la un pas de separarea de cel care îi este soț de peste patru decenii, Victor Tatoiu.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.

Chiar dacă formează o familie cu Victor Tatoiu de peste 40 de ani, Monica Tatoiu a recunoscut că și în cuplul lor există neînțelegeri. Vedeta a afirmat că a vrut chiar să divorțeze și a explicat și care a fost motivul neînțelegerilor.

Monica Tatoiu a fost la un pas de divorț. ”Numai eu țip”

”Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (n.r. că vrea să divorțeze) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip”, a declarat Monica Tatoiu la emisiunea ”Xtra Night Show”, de la postul de televiziune Antena Stars, potrivit click.ro.

”Am făcut 41 de ani de când suntem împreună. (…) E mișto că după 40 de ani de căsnicie te cerți, acum ne certăm pe războiul din Ucraina, Gaza. Certurile după doi ani se rezolvă în dormitor, astea pe politică nu se rezolvă decât la tribunal. (…) Eu nu mă plictisesc cu Tatoiu”, a mai spus aceasta.

