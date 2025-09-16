FOTO / Nicolai Tand se întoarce la școală. ”Din toamna asta studiez la SERAL să-mi iau Bacul”

Chef Nicolai Tand, în vârstă de 51 de ani, a dezvăluit că se întoarce la școală din toamna aceasta. Acesta va studia la seral.



Acum, Nicolai Tand s-a decis să își continue studiile. Acesta a dezvăluit, pentru okmagazine.ro, că se întoarce la școală. Va studia la seral pentru a putea să-și dea examenul de bacalaureat.

Nicolai Tand se întoarce la școală. ”M-am înscris la școală să-mi finalizez studiile”

”N-aș schimba nimic. Studiile sunt foarte importante și le transmit asta copiilor mei. Dar eu mi-am asumat asta, pentru că nu mi se părea normal ca mama mea să muncească, iar eu, la 16 ani, să mă duc la liceu. Dar așa, ca o paranteză, să știi că m-am înscris la școală să-mi finalizez studiile. Din toamna asta studiez la seral să-mi iau Bacul. Sunt sigur că o să trec cu bine peste asta”, a declarat chef Nicolai Tand pentru sursa mai sus-menționată.

”Da, ce-i drept, educația începe de la părinți și aia simplă înseamnă respectul față de oamenii în vârstă, față de muncă… am niște valori atât de faine pe care mi le-au transmis părinții mei, încât pe mine ele mă călăuzesc. De la tata, deși aveam doar 12 ani când s-a dus, am căpătat chestia asta cu munca. Cu mama am crescut mai mult și am foarte multe povești cu ea și am primit de la ea multă dragoste. Eu am fost cel mai mic dintre frați și am petrecut cel mai mult timp cu ea. Toți am iubit-o la fel, dar ei plecând de-acasă și eu petrecând adolescența numai cu ea, s-a creat ceva, un lucru pe care mi-este greu să-l explic în cuvinte. Ea mi-a fost și mamă, și tată, și frate”, a mai spus acesta.