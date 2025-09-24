FOTO / Pasiunea neștiută a Lidiei Buble. ”Nu pot să plec NICIODATĂ de acasă fără”

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a dezvălui ce altă pasiune are, în afara muzicii. ”Nu pot să plec niciodată de acasă fără” , a mărturisit artista.



Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble și-a găsit apoi din nou fericirea în brațele altui bărbat. Este vorba despre un actor de origine cubaneză, Harlys Becerra. Însă povestea de dragoste dintre cei doi s-a destrămat. Ulterior, Lidia Buble a început o relație cu un alt bărbat, Horațiu Nicolae. Fostul iubit al Lidiei Buble, Răzvan Simion, formează o familie cu Daliana Răducan.

Lidia Buble adoră muzica, însă mai are și o altă pasiune, după cum a mărturisit chiar ea pentru click.ro. Artista este înnebunită după parfumuri și accesorii.

Pasiunea neștiută a Lidiei Buble. ”Am o mare pasiune pentru parfumuri”

”Pe lângă muzică eu am o mare pasiune pentru parfumuri. Nu pot să plec niciodată de acasă fără parfumul meu preferat și fără accesoriile mele. Nici rujul nu îmi lipsește”, a declarata Lidia Buble.



”În materie de frumusețe nu fac foarte multe lucruri, beau foarte multă apă, mă demachiez în foecare seară și mă odihnesc bine pentru că somnul contează foarte mult ca și produs de skincare, să zicem așa”, a mai spus artista.