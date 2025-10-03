Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Paula Seling face mărturisiri despre fiica sa adoptată. ”Sunt diverse JUDECĂȚI”

FOTO / Paula Seling face mărturisiri despre fiica sa adoptată. "Sunt diverse JUDECĂȚI"

03 oct. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Paula Seling face mărturisiri despre fiica sa adoptată. ”Sunt diverse JUDECĂȚI”
Paula Seling face mărturisiri despre fiica sa adoptată

Binecunoscuta cântăreață Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre fiica sa adoptată, Elena.

Paula Seling s-a născut pe 25 decembrie 1978 în Baia Mare. A absolvit Colegiul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare în 1997, iar apoi Școala Superioară de Jurnalistică din București. A studiat canto și pian și este una dintre cele mai apreciate voci feminine de pe scena artistică din țara noastră. Împreună cu interpretul Ovi, Paula Seling a reprezentat România la Eurovision 2010, unde au ocupat locul 3, și la Eurovision 2014, unde s-au clasat pe poziția a 12-a.

În plan personal, Paula Seling a fost căsătorită cu Radu Bucura din anul 2005. Despre cei doi s-a aflat în anul 2023 că s-au separat. În urmă cu ceva timp, Paula Seling a dezvăluit că este mama unei fetițe, Elena, pe care a înfiat-o în urmă cu câțiva ani.  Paula Seling a făcut declarații despre fiica sa pentru click.ro. Artista a explicat că Elena se confruntă cu unele prejudecăți.

 

Paula Seling face mărturisiri despre fiica sa adoptată. ”Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilo”

”Singurele momente mai dificile în ceea ce o privește sunt cumva legate de judecata oamenilor care încă există. Dar, încercăm să le explicăm pe toate, atât eu cât și tatăl ei. Noi suntem trup și suflet pentru ea și ea înțelege că mami și cu tati sunt acolo pentru ea și întotdeauna vor fi. Și atunci trece mai ușor peste oamenii care o necăjesc sau chiar unii copii care o mai necăjesc. Nu pot să zic că este vorba chiar de bullying, dar sunt diverse judecăți. Copiii nu înțeleg toate lucrurile la timpul lor și probabil că nici unii părinți nu găsesc momentele potrivite să le explice”, a spus Paula Seling.

”Dar, în general, ea e un copil foarte iubit atât de colegi cât și de profesori, pentru că își dorește foarte mult ca lucrurile să fie bine. Mai nou, a intrat în clasa a V-a și își dorește să facă totul bine, pentru toți profesorii, își iubește profesorii, toți sunt minunați. Mă bucur să văd că e atât de entuziasmată de noii profesori. Îi place foarte mult limba engleză și vrem să ne reîntoarcem împreună la înot”, a adăugat artista.

