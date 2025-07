FOTO / Pepe, despre cariera sa și despre succes. ”Și nu-i DELOC ușor”

Cântărețul Pepe, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre carieră și suuces. ”Și nu-i deloc ușor”, a mărturisit artistul.



Pepe, care a mai fost căsătorit cu Oana Zăvoranu, a format o familie, în ultimii ani, alături de Raluca Pastramă, împreună cu care are două fetițe, Maria și Rosa. La începutul lunii noiembrie a anului 2020, Pepe a făcut un anunț-șoc, dezvăluind că divorțează de Raluca Pastramă. În luna februarie a anului 2021, Pepe și Raluca Pastramă au divorțat la notar.

În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo. Despre carieră și succes a făcut artistul declarații pentru revista Viva.

Pepe, despre cariera sa și despre succes. ”Au fost etape și perioade în viața mea când a fost câte un nivel peste care credeam că nu pot trece niciodată”

”Atunci când am debutat și când am avut succes, după care am simțit că am reușit să mă mențin și să mă reinventez de fiecare dată. Și nu-i deloc ușor, după 26 de ani de când am cunoscut succesul, că așa, de cântat, cânt de vreo treizeci și ceva de ani. Dar de când am intrat în trupa Latin Express și de când am avut videoclipuri și am început să dau autografe, să mă oprească oamenii, să vină oameni foarte mulți la concertele mele, asta se întâmpla în 1999. În anul 2000 deja am terminat cu Latin Express și am pornit pe o carieră solo și suntem în 2025”, a declarat Pepe pentru revista Viva.

”Deci, din punctul meu de vedere, au fost etape și perioade în viața mea când a fost câte-un nivel peste care credeam că nu pot trece niciodată și de fiecare dată am reușit să fac un salt, să fie din ce în ce mai bine. Cred că și intrarea în televiziune a contat foarte mult și tot ceea ce înseamnă proiectele frumoase și bune pe care le-am avut și le am în televiziune în continuare, și pentru asta trebuie să mulțumesc Antena 1 pentru că au știut să mă pună în locul potrivit, acolo unde am dat randamentul cel mai mare – la Te cunosc de undeva”, a mai spus artistul.