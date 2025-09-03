FOTO / Prin ce a trecut Crina Mardare când a născut. ”Lucrurile au fost mai GRELE decât m-am așteptat”

Crina Mardare a povestit prin ce a trecut în momentul în care l-a născut pe fiul său. ”Lucrurile au fost mai grele decât m-am așteptat”, a mărturisit artista.



Crina Mardare este un nume foarte cunoscut pe scena muzicală din România. A fost vocalistă în grupul Sfinx dar și în alte formații, este creatoarea unei școli de muzică, iar în prezent este antrenor de voce la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1.

În plan personal, Crina Mardare formează o familie cu Mișu Cernea și au împreună un băiat, Bubu Cernea. Acesta din urmă este căsătorit cu actrița Elena Mogâldea.

Invitată de curând la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Crina Mardare a povestit ce s-a întâmplat atunci când l-a născut pe fiul său. Artista se afla în Olanda.

Prin ce a trecut Crina Mardare când a născut. ”L-am făcut târziu, l-am făcut greu”

”L-am făcut la bătrânețe, adică la 36 de ani. L-am făcut târziu, l-am făcut greu. Am avut tot felul de experiențe grele și când am născut, pentru că eram în turneu. Am născut în Olanda, nu trebuia să nasc în Olanda. Am avut placentă praevia, nu știam ce înseamnă treaba asta. Era perioda Crăciunului și noi cântam în Olanda. Vreo trei luni de zile, atât puteam să luăm viză de lucru. Închiriasem o vilă. Două etaje și pod. A trebuit să fac curat în pod. Am făcut chestia asta, în seara aia aveam cântare. M-am fardat, m-am dus la toaletă și mi-am dat seama că am o hemoragie destul de mare. Nu mă durea nimic, nu m-am speriat absolut deloc. Eram singură, m-am urcat în mașină și m-am dus la spital. Le-am spus ălora că nu am asigurare, trebuie să ajung neapărat la cântare. Nu au vrut să stea de vorbă cu mine. M-au legat direct, m-au perfuzat…să vadă dacă copilul e în regulă. Mi-au zis atunci: „Ai placentă praevia”. Nici atunci nu m-am speriat deloc. Mi-au spus că nu mai am voie să fac niciun efort”, a detaliat Crina Mardare, potrivit revistei Viva.

”Am rămas singură într-un spital din Olanda. Am avut o forță care mi-a venit de la Dumnezeu. Lucrurile au fost mai grele decât m-am așteptat. În spital, pe tot etajul ăla, eram eu într-o rezervă și, în altă rezervă, era o filipineză. M-am împrietenit cu ea. Am făcut cezariană, pentru că nu se putea altfel. Două-trei zile n-am putut să-l văd deloc, aveam febră 41. Primele cuvinte au fost: „Ai niște urechi îngrozitor de mari, ca taică-tu”. Chel, fără sprâncene. Când a deschis ochii , m-am speriat. Am zis: „Mamă, parcă ești Lenin”. Am asta imprimată pe casetă. (…) Am stat cu el în Olanda până a făcut o lună și puțin”, a mai spus artista.