FOTO / Prin ce moment DIFICIL a trecut Teo Trandafir cu fiica sa. ”Era plină de sânge, în păr, ochi, urechi, în tot”

Teo Trandafir, în vârstă de 57 de ani, a povestit prin ce moment dificil a trecut cu fiica sa, Maia. Vedeta s-a speriat foarte tare.



Teo Trandafir are o carieră impresionantă în televiziune, aceasta moderând numeroase emisiuni la mai multe posturi TV. În plan personal, vedeta de televiziune Teo Trandafir a fost căsătorită de două ori. Prima oară, Teo Trandafir a fost măritată cu pilotul Alexandru Trandafir, iar a doua oară cu Constantin Iosef. Teo Trandafir este mama unei fete, Maia, pe care a înfiat-o în urmă cu mulți ani.

Despre fiica sa, Maia, a vorbit Teo Trandafir la podcastul ”Mom”, realizat de Nicolata Luciu.

Prin ce moment dificil a trecut Teo Trandafir cu fiica sa. ”În momentul în care am aprins lumina, am zis: dacă nu mor acum, nu mor în viața mea”

Teo Trandafir a povestit despre un moment teribil prin care a trecut când fiica sa, Maia, avea doar trei ani.

„Nu am spus niciodată. Era, să zic 12.30 noaptea și aud în aparat, pentru că aveam unul și îl țineam de gât: mami… Urc și o găsesc plină de sânge și în ochi. În momentul în care am aprins lumina, am zis: dacă nu mor acum, nu mor în viața mea. Era plină de sânge, în păr, ochi, urechi, în tot. Îi spun atunci: hai să mergem în băiță, să ne jucăm ceva frumos. Ea avea atunci cam trei ani”, a spus Teo Trandafir, potrivit click.ro.



„A doua zi am fost la medic și mi-a explicat că ea, fără să vrea, și-a băgat mâna în nas, apoi de plictiseală s-a frecat și la ochișori, în păr… și la un moment dat m-a strigat. Nu se întâmplă așa ceva. Ea fiind calmă, era ok, eu eram psihopată. Îți dai seama ce înseamnă să aprinzi lumina și să-ți vezi copilul așa”, a adăugat vedeta.