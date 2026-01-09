„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea

Un român în vârstă de 28 de ani, pe nume Matei T., este acuzat de procurorii germani că a comis mai multe furturi din supermarketuri, folosindu-se de un Porsche Panamera pentru a se deplasa rapid între magazine. Conform anchetatorilor, într-o singură zi ar fi jefuit nu mai puțin de 10 unități din landul Hessa, iar în total dosarul cuprinde 16 capete de acuzare pentru furt, scrie Bild.

Astfel, procuratura din Germania a depus oficial acuzații împotriva bărbatului român, suspectat că a furat produse de marcă din supermarketuri din mai multe regiuni. Cu toate că o parte importantă a faptelor a avut loc în Hessa, anchetatorii susțin că românul ar fi comis furturi în Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară, dar și Italia și Marea Britanie.

În total, dosarul are 16 capete de acuzare, bărbatul fiind bănuit că făcea parte dintr-o band criminală specializată în furtul de produse scumpe și ușor de revândut.

Potrivit actului de acuzare, Matei T. ajungea la magazinele vizate la volanul unui Porsche Panamera. „Cobora hotărât, cu un rucsac mare și gol în spate, lua un cărucior de cumpărături și încărca produse de marcă în cantități mari”, descriu anchetatorii modul de operare, scrie Bild.

Imaginile de pe camerele de supraveghere indică și ritmul alert în care acționa. Mai întâi, Matei T. a intrat într-un supermarket Rewe din Wetter (Hessa), de unde a furat șampon și pastă de dinți în valoare de circa 700 de euro.

Două două ore, el a fost filmat din nou în Dautphtetal, la circa 20 de kilometri distanță, acolo unde a furat șampon în valoare de 165 de euro. La numai 20 de minute după aceea, el a lovit un alt supermarket Rewe din Steffenberg, situat la 25 de kilometri, furând o pastă de dinți în valoare de aproape 500 de euro.

Conform anchetatorilor, aceasta a fost numai o parte din „turul” din acea zi: în total, românul ar fi furat din 10 supermarketuri în doar o singură zi. Procurorii mai spun că românul se afla în Germania din iunie 2023 „cu un singur scop: să comită infracțiuni”. Magazinele care au fost păgubite au depus în mod repetat plângeri și au pus la dispoziția autorităților imaginile de pe camerele de supraveghere.

De asemenea, printre bunurile furate se numără cafea, șampon, ciocolată, lame de ras, periuțe și pastă de dinți. După ce se asigura că produsele nu aveau sisteme de securitate, el ieșea din magazin și pleca cu mașina de lux.

Matei T a fost arestat mai întâi în Italia și apoi a fost extrădat în Germania. Procuratura din Frankfurt a preluat cazul, a făcut legătura între diferitele furturi și a emis un mandat european de arestare. Românul a fost prins pe 9 august, în Aprilia, Italia, și extrădat apoi în Germania.

„La prima vedere, acestea par a fi multe infracțiuni minore. Cu toate acestea, am recunoscut conexiunile și am consultat alte cazuri. Pe baza acestui fapt, am reușit să obținem un mandat de arestare și să depunem acuzații”, a declarat procurorul general Dominik Mies.

Matei T. va răspunde pentru faptele sale în fața Tribunalului Regional din Frankfurt, unde procesul este programat să înceapă pe 15 ianuarie 2026.

Autorul recomandă:

Cum au furat „Panterele Roz” bijuterii în valoare de 580.000 de euro. Gruparea infracțională este una dintre cele mai periculoase din Balcani