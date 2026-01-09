Prima pagină » Știri externe » Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă

Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă

Ruxandra Radulescu
09 ian. 2026, 17:46, Știri externe
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă

Un agent al poliției locale din Veneția, Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat, ca suspect de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. În urma percheziției informatice, au ieșit la iveală mesajele de amenințare pe care agentul italian i le-a trimis tânărului Sergiu, cu cinci zile înainte de tragicul incident, transmite Il Gazettino

În după-amiaza de Crăciun, Riccardo Salvagno a trimis o serie de mesaje amințătoare lui Sergiu Tarna.

„Pregătește-te, te voi vâna”, i-a scris polițistul tânărului moldovean.

Confruntarea dintre cei doi a avut loc în noaptea următoare, în prezența patroanei localului unde Sergiu lucrase până la jumătatea lunii noiembrie. La conflict a fost prezent și un bărbat, identificat de forțele de ordine drept furnizorul de cocaină al presupusului criminal și al victimei.

Femeia a fost redusă la tăcere, după ce fostul ei angajat a amenințat-o că o va înjunghia în caz că se va adresa autorităților: „Vei plăti pentru tot”, i-a spus acesta.

Ancheta carabinierilor a reconstituit zilele dinaintea crimei. Ofițerii au adunat mărturii de la persoanele care îl cunoșteau pe Țârnă. Tânărul ar fi avut o datorie de aproximativ 2000 de euro, bani care ar fi acoperit consumul de droguri al acestuia.

Potrivit anchetatorilor, suma nu era datorată lui Salvagno, ci traficantului de droguri.

Suspectul a fugit din Italia, după crimă

Ancheta coordonată de procurorul Christian Del Turco a scos la iveală faptul că suspectul, polițistul de 40 de ani, ar fi fugit din Italia imediat după crimă, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie. Acesta s-ar fi deplasat mai întâi la Tenerife, apoi la Madrid, după care s-a întors la Veneția.

Anchetatorii au devenit suspicioși după ce bărbatul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Comandantul provincial al carabinierilor, Marco Aquilio, a declarat că suspectul s-a întors în Italia în noaptea de 5 spre 6 ianuarie și a fost preluat de la aeroport de tatăl său.

Inițial, acesta ar fi cerut să fie dus pe câmpurile din zona Malcontenta di Mira, locul unde fusese găsit mort tânărul moldovean, după care s-a întors acasă. Acolo a fost reținut de carabinieri.

Arma crimei nu a fost încă găsită, iar anchetatorii nu au descoperit nici pistolul de serviciu al polițistului.

FOTO: social-media

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
ENERGIE Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
16:40
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
LIVE 🚨 Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine
16:34
🚨 Noi proteste de amploare izbucnesc în Iran după rugăciunile de vineri. Morți și răniți printre protestatari și forțele de ordine
ULTIMA ORĂ Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
16:17
Jumătate din Kiev a rămas fără căldură după atacuri ruse. Primarul le-a cerut locuitorilor să părăsească orașul
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
EXTERNE „Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
17:38
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
UTILE Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
17:34
Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
UTILE Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
17:17
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
ACTUALITATE Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ
17:09
Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ

Cele mai noi

Trimite acest link pe