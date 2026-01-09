Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă

Un agent al poliției locale din Veneția, Riccardo Salvagno, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat, ca suspect de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia. În urma percheziției informatice, au ieșit la iveală mesajele de amenințare pe care agentul italian i le-a trimis tânărului Sergiu, cu cinci zile înainte de tragicul incident, transmite Il Gazettino.

În după-amiaza de Crăciun, Riccardo Salvagno a trimis o serie de mesaje amințătoare lui Sergiu Tarna.

„Pregătește-te, te voi vâna”, i-a scris polițistul tânărului moldovean.

Confruntarea dintre cei doi a avut loc în noaptea următoare, în prezența patroanei localului unde Sergiu lucrase până la jumătatea lunii noiembrie. La conflict a fost prezent și un bărbat, identificat de forțele de ordine drept furnizorul de cocaină al presupusului criminal și al victimei.

Femeia a fost redusă la tăcere, după ce fostul ei angajat a amenințat-o că o va înjunghia în caz că se va adresa autorităților: „Vei plăti pentru tot”, i-a spus acesta.

Ancheta carabinierilor a reconstituit zilele dinaintea crimei. Ofițerii au adunat mărturii de la persoanele care îl cunoșteau pe Țârnă. Tânărul ar fi avut o datorie de aproximativ 2000 de euro, bani care ar fi acoperit consumul de droguri al acestuia.

Potrivit anchetatorilor, suma nu era datorată lui Salvagno, ci traficantului de droguri.

Suspectul a fugit din Italia, după crimă

Ancheta coordonată de procurorul Christian Del Turco a scos la iveală faptul că suspectul, polițistul de 40 de ani, ar fi fugit din Italia imediat după crimă, în noaptea dintre 30 și 31 decembrie. Acesta s-ar fi deplasat mai întâi la Tenerife, apoi la Madrid, după care s-a întors la Veneția.

Anchetatorii au devenit suspicioși după ce bărbatul a lipsit mai multe zile de la serviciu. Comandantul provincial al carabinierilor, Marco Aquilio, a declarat că suspectul s-a întors în Italia în noaptea de 5 spre 6 ianuarie și a fost preluat de la aeroport de tatăl său.

Inițial, acesta ar fi cerut să fie dus pe câmpurile din zona Malcontenta di Mira, locul unde fusese găsit mort tânărul moldovean, după care s-a întors acasă. Acolo a fost reținut de carabinieri.

Arma crimei nu a fost încă găsită, iar anchetatorii nu au descoperit nici pistolul de serviciu al polițistului.

FOTO: social-media

