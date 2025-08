FOTO / Regulile de care ține cont Jorge în mariajul său. ”Trei LECȚII am învățat de-a lungul anilor”

Cântărețul Jorge, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit care sunt regulile de care ține cont atunci când vine vorba despre mariajul său cu Ramona.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge, este căsătorită cu Ilan Laufer. În data de 15 februarie 2021, cei doi au devenit părinți de gemeni, un băiețel și o fetiță. Alina Laufer a născut prematur. În prezent, Alina Laufer este din nou însărcinată.

Jorge a mărturisit, pentru click.ro, că există niște reguli de care ține seama când vine vorba de căsnicia sa cu Ramona Prodea.

Regulile de care ține cont Jorge în mariajul său. ”Asta e o regulă de când ne-am căsătorit”

”Trei lecții am învățat de-a lungul anilor: să nu îi dau niciodată sfaturi când are ea vreo problemă, doar să o ascult, o dată pe an să avem o vacanță în cuplu, 4-5 zile, asta e o regulă de când ne-am căsătorit, și a treia regulă e că eu în fiecare an am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o și anul ăsta… Am cerut-o pentru că eu am cerut-o de soție în baie, când trebuia să ne despărțim… Și am zis că mai bine ne căsătorim, și ea a zis da. M-am simțit prost și atunci mi-am propus să o cer din nou anul următor. Și tot așa, iar am cerut-o și iar am cerut-o și tot așa”, a declarat Jorge.

”Nu funcționa relația noastră, se pare că trebuia să fie nu doar verighetă ci și acel legământ, de contopire a sufletelor la biserică. Dumnezeu le aranjează el mai bine când e cuplul căsătorit”, a mai spus artistul.