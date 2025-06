FOTO / Simona Amânar, despre relația SPECIALĂ cu Nadia Comăneci. ”Când am fost în America s-a purtat extraordinar cu noi”

Fosta gimnastă de performanță Simona Amânar, în vârstă de 45 de ani, a vorbit despre relația cu totul specială pe care o are cu legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci.



Simona Amânar este una dintre cele mai titrate gimnaste din România și din lume. Are în palmares 7 medalii la Jocurile Olimpice, 10 medalii la Campionatele Mondiale și 12 medalii la Campionatele Europene. În anul 2000, a fost desemnată sportiva numărul 1 a lumii la sporturile tehnice.

Dupa retragerea din activitatea competițională a devenit cadru universitar la Facultatea de Vest din Timișoara și a fost vicepreședinte al Federatiei Române de Gimnastică. A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului și i-a fost conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de comandor. În anul 2018, Simona Tabără Amânar a fost numită director al Academiei Olimpice Române.

În ceea ce privește viața personală, Simona Amânar este căsătorită cu Cosmin Tabără, fiul politicianului Valeriu Tabără. Simona și Cosmin au împreună trei copii. Simona Amânar a povestit, pentru revista Viva, cum și unde l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină partener de viață. Cei doi s-au întâlnit pentru prima oară la nunta Laviniei Miloșovici, una dintre marile campioane ale României la gimnastică artistică. Simona Amânar a mărturist că între ea și Cosmin nu a fost dragoste la prima vedere.

În gimnastica artistică, Simona Amânar are un element care îi poartă numele. Este vorba despre săritura Amânar, una dintre cele mai grele din gimnastica artistică feminină.

Simona Amânar are o relație cu totul specială cu marea campioană la gimnastică artistică Nadia Comâneci, după cum a povestit pentru revista Viva.

Simona Amânar, despre relația specială cu Nadia Comăneci. ”Mă bucur că nu am dezamăgit-o, că m-am apropiat de palmaresul ei”

”Am întâlnit-o pe Nadia și în timpul gimnasticii, și după. Am fost și la ea în America împreună cu soțul meu, Cosmin. Sigur că Nadia a influențat, prin ce a reprezentat ea, tot ce a însemnat gimnastica mondială, nu doar pe mine. A fost idolul a milioane de oameni, a fost ceva special și pentru mine, un reper și mă bucur că nu am dezamăgit-o, că m-am apropiat de palmaresul ei, că uneori am avut rezultate deosebite, poate stimulată și de performanța ei. Ea și generația ei au ridicat ștacheta la un nivel foarte înalt și mă bucur că fac parte și eu din acea generație care nu a dezamăgit și a menținut gimnastica pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și dintr-un colectiv care a luptat și a făcut mii de români fericiți”, a declarat Simona Amânar.

”Nadia este un om special, reprezentativ pentru România. Motivul pentru care am făcut primii pași în gimnastică este chiar Nadia. Mama mea a iubit gimnastica prin Nadia, care a fost un model de urmat. E și un om minunat, iar atunci când am fost în America s-a purtat extraordinar cu noi, Cosmin a fost încântat de ea și de Bart. Și ei s-au înțeles minunat și în permanență au glumit”, a mai spus aceasta.