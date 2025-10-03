Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”ATACĂ încheieturile”

FOTO / Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”ATACĂ încheieturile”

03 oct. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”ATACĂ încheieturile”
Galerie Foto 22
Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a dat detalii despre problema de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme.

Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.

Invitată recent la podcastul podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Monica Tatoiu a vorbit, printre altele, și despre afecțiunea din cauza căreia nu mai poate fi la fel de activă ca în urmă cu ani. femeia de afaceri a mărturisit că suferă de soriazis artritic.

Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”O să ajung probabil în scaun cu rotile”

”Merg mai bine, dar nu pot să car. Nu pot să urc și să cobor scările. De exemplu, singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. La scufundări ai chestia aia în spate și dacă trebuie să calc pe o chestie plutitoare, dar să mă urc pe o barcă, nu pot. Pentru toată viața… Și va fi tot mai rău”, a explicat Monica Tatoiu, citată de click.ro.

”Am psoriazis artritic, care atacă încheieturile. De exemplu, sunt zile când nu pot să port verighetă pentru că toată încheietura se umflă. O să ajung probabil în scaun cu rotile. Am un prieten grec care are 80 și ceva de ani și face niște injecții. Mi-e frică să fac injecții, riscul este să îmi facă praf ficatul. Nu mai schiez, nu mai joc golf, nu mai dansez…”, a mai spus aceasta.

Mediafax
MAE ironizează declarațiile lui Vladimir Putin despre alegerile din România
Digi24
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
Cancan.ro
Câți bani încasează un livrator Glovo care muncește pe timp de ploaie? Suma incredibilă care îi intră în buzunar, deși clienții achită o suprataxă
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Mediafax
Este pregătit ELCEN să dea căldură bucureștenilor, pe fondul scăderii abrupte a temperaturilor?
Click
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Cancan.ro
TABEL ZODII | Care va fi cea mai ghinionistă/norocoasă zi din octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Regele Charles și Regina Camilla, în doliu după moartea celei mai iubite actrițe din toate timpurile
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Traian Băsescu a răbufnit de furie. Dan Voiculescu a recunoscut după mulți ani: „A izbucnit, a lovit cu putere”
Evz.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație. Cine sare în ajutorul Andei Adam
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Acuzații EXPLOZIVE în Casa Iubirii! ”Eu aud toate teoriile voastre”. Veronica cere socoteală după ce Robert a insinuat că Dorobanțu a vorbit-o de rău în afara emisiunii: „Astea sunt jocurile lor. Nu îți dai seama?”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Ce au simțit cercetătorii care au mâncat un bizon mumificat în 1984?
ACTUALITATE Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus despre absența TRANPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog”
15:38
Bolojan, vizibil IRITAT de întrebarea jurnalistei Realitatea Plus despre absența TRANPARENȚEI. Reacția sfidătoare a premierului: „Vă rog”
EXTERNE Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului
15:34
Lecornu depune eforturi pentru a pune capăt crizei politice din FRANȚA/ Partidele de opoziție își exprimă dubiile cu privire la măsurile premierului
POLITICĂ Bolojan vrea să taie din subvenția pentru partide. 10% ar fi procentul vizat de premier
15:29
Bolojan vrea să taie din subvenția pentru partide. 10% ar fi procentul vizat de premier
POLITICĂ Gândul prezintă documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, despre anularea alegerilor: Ce scrie în prezentare
15:18
Gândul prezintă documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, despre anularea alegerilor: Ce scrie în prezentare
EXTERNE UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor”
15:10
UE avertizează asupra incursiunilor dronelor, pe fondul tensiunilor cu RUSIA /„Întreaga Europă este expusă riscurilor”
POLITICĂ Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu
15:05
Ilie Bolojan avertizează asupra încă unui eșec al reformelor: „Puteam face mai mult”. Pachetul 3 cuprinde cumulul pensie-salariu