FOTO / Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”ATACĂ încheieturile”

Monica Tatoiu, în vâstă de 68 de ani, a dat detalii despre problema de sănătate cu care se confruntă de ceva vreme.



Monica Tatoiu este o cunoscută femeie de afaceri. De asemenea, aceasta a fost și profesoară de matematică. În plan personal, Monica Tatoiu este căsătorită de foarte mulți ani cu Victor Tatoiu, împreună cu care are un băiat, Victor. Monica Tatoiu a mai avut o căsnicie cu Radu Stoenescu.

Invitată recent la podcastul podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Monica Tatoiu a vorbit, printre altele, și despre afecțiunea din cauza căreia nu mai poate fi la fel de activă ca în urmă cu ani. femeia de afaceri a mărturisit că suferă de soriazis artritic.

Suferința care îi dă bătăi de cap Monicăi Tatoiu. ”O să ajung probabil în scaun cu rotile”

”Merg mai bine, dar nu pot să car. Nu pot să urc și să cobor scările. De exemplu, singurul sport pe care îl mai pot face sunt scufundările. La scufundări ai chestia aia în spate și dacă trebuie să calc pe o chestie plutitoare, dar să mă urc pe o barcă, nu pot. Pentru toată viața… Și va fi tot mai rău”, a explicat Monica Tatoiu, citată de click.ro.

”Am psoriazis artritic, care atacă încheieturile. De exemplu, sunt zile când nu pot să port verighetă pentru că toată încheietura se umflă. O să ajung probabil în scaun cu rotile. Am un prieten grec care are 80 și ceva de ani și face niște injecții. Mi-e frică să fac injecții, riscul este să îmi facă praf ficatul. Nu mai schiez, nu mai joc golf, nu mai dansez…”, a mai spus aceasta.