FOTO / Tudor Chirilă, despre cariera sa. ”Maică-mea m-a învățat să fiu un actor RIGUROS”

Tudor Chirilă, în vârstă de 51 de ani, a făcut câteva declarații despre cariera sa. Acesta a mărturisit că mama sa a fost cea care l-a învățat să fie riguros ca actor.



Tudor Chirilă s-a născut în București pe 28 mai 1974. Este fiul gazetarului sportiv Ioan Chirilă și al actriței și regizoarei Iarina Demian și fratele antrenorului de fotbal Ionuț Chirilă. A studiat la Colegiul Național “Ion Neculce” din București. A absolvit Academia de Teatru și Film (UNATC), București, secția Actorie, în anul 1996.

Tudor Chirilă este cunoscut ca actor și cântăreț, dar și din postura de antrenor la emisiunea ”Vocea României” , de la postul de televiziune Pro TV. A fost solistul trupei Vama Veche , apoi a fondat formația Vama.

În plan personal, Tudor Chirilă formează un cuplu, de peste 10 ani, cu Iulia Mîzgan, împreună cu care are doi copii – Ivan și Petru. Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan nu sunt căsătoriți.

Tudor Chirilă a vorbit, pentru revista Viva, despre cariera sa de actor, dar și despre ceea ce și-ar mai dori să facă în plan profesional.

Tudor Chirilă, despre cariera sa. ”Sunt multe personaje după care m-am schimbat”

”Nu există libertatea absolută a actorului în teatru. Asta este o iluzie. Un actor este foarte important să fie organizat. De altfel, maică-mea(n.r. foto mai jos) m-a învățat să fiu un actor riguros. Unul dintre păcatele actorilor este că n-au destul curaj să devină regizori, dar au destul curaj cât să facă pe regizorii când sunt pe scenă, ca actori. Și asta este rău”, a declarat Tudor Chirilă.

”Cred că pe noi toți, teatrul ne ajută să dăm niște frustrări afară din noi. Sunt multe personaje după care m-am schimbat. De exemplu, am avut personaje negative care într-o perioadă m-au făcut mai problematic – e foarte ciudat, pentru că te identifici, se produce ceva ce în psihologie se numește transfer și, de multe ori, nu e ceva care te face foarte fericit. Tu preiei foarte mult de la niște personaje care nu sunt neapărat OK. Tu le-ai dat din tine, ele ți-au dat și ele din răul lor – not good”, a mai spus acesta.

Tudor Chirilă a mărturisit că i-ar plăcea să compună muzică de teatru:

”Nu am regizat spectacole. Mi-ar plăcea să compun muzică de teatru, mă văd făcând muzică instrumentală mai mult”.