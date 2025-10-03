Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Valentina Pelinel, amănunte despre copiii ei. ”Nu le spun direct “NU” la ceva”

03 oct. 2025
Valentina Pelinel, amănunte despre copiii ei

Valentina Pelinel, în vârstă de 44 de ani, a dat câteva amănunte despre cei trei copii pe care îi are împreună cu Cristi Borcea.

Valentina Pelinel este un fost model de talie internațională. În anul 1996, Valentina Pelinel a câștigat concursul „Top Model România” și astfel a reușit să ajungă fotomodel la New York.

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. În data de 1 martie 2019, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au devenit din nou părinți de gemene, Indira Maria și Rania Maria. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria. Nașii cuplului au fost Irina Nicolae și Marius Vizer.

Omul de afaceri Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată. Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu.

Valentina Pelinel a dat câteva detalii despre cei trei copii pe care îi are cu Cristi Borcea într-un interviu pentru click.ro.

Valentina Pelinel, amănunte despre copiii ei. ”Sunt foarte receptivi, avem o comunicare bună”

”Rania defilează, eu nu i-am arătat nimic, dansează în hainele mele, ia hainele, se distrează prin casă. Sora ei nu, nici măcar nu îi place să pozeze. Ne descurcăm și cu școala, am început în forță, au răcit. Nu reușesc să îi duc mereu pe toți la școală dar ne descurcăm. Se înțeleg foarte bine iar Milan e foarte protector cu surorile lui, am noroc cu el, e băiat bun”, a declarat Valentina Pelinel.

”Sunt foarte receptivi, avem o comunicare bună. Eu comunic foarte mult cu copiii, nu le spun direct “Nu” la ceva. Soțul meu are tonul de bărbat mai impunător dar e și el sensibil la copii ca și mine”, a adăugat aceasta.

