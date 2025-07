FOTO / Violeta Marin-Bănică, despre celebritatea părinților săi. ”Singurul DEZAVANTAJ pe care l-am observat”

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., a explicat cum a gestionat celebritatea părinților săi.



Andreea Marin este una dintre cele mai de succes vedete de televiziune din România. Fosta zână a surprizelor are o carieră impresionantă în spate. În ceea ce privește viața personală, vedeta a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta.

Ștefan Bănică Junior are trei copii. Radu Ștefan este fiul artistului din relația pe care acesta a avut-o cu Camelia Constantinescu. Din mariajul cu Andreea Marin o are pe Violeta. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru.

Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr., a explicat, pentru revista Viva, cum a gestionat faima părinților săi, dar și dacă a simțit asupra ei presiunea de a confirma.

Violeta Marin-Bănică, despre celebritatea părinților săi. ”Toate lucrurile pe care le-am făcut au fost pentru mine și viitorul meu”

”Nu am simțit niciodată presiunea de a „confirma”. Părinții mei m-au crescut să știu cine sunt și ce vreau de la viață, așa că toate lucrurile pe care le-am făcut au fost pentru mine și viitorul meu, nu pentru aprobarea oamenilor care mă urmăresc. Dimpotrivă, oamenii care mă susțin o fac pentru că observă că motivația mea ține de mine însămi, nu de validarea celor din jur, cu atât mai puțin de ce apare în presă. Singurul dezavantaj pe care l-am observat ar fi faptul că a fi cunoscut vine și cu consecința de a fi mult mai grijuliu când vine vorba despre viața personală. În rest, am avut oportunitatea de a mă cunoaște cu mulți oameni valoroși, ca și cei de la Teen Challenge, prin părinții mei, și pentru asta le mulțumesc enorm”, a declarat Violeta Marin-Bănică.

Întrebată care sunt cele mai importante sfaturi primite de la părinții săi, tânăra a răspuns:

””Fii cine ești”. Cuvinte pe care le aud zilnic de mică. Din păcate pentru părinții mei, a durat un pic până să mă descopăr complet, așa că da, ca toți adolescenții, am avut mici momente de rebeliune, dar nimic grav, după care am realizat că nu eram tocmai eu cea de azi în acele clipe”.