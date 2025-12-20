Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”

Youtuberul și antreprenorul Andrei Șelaru, cunoscut publicului sub numele de Selly, a publicat un videoclip amplu pe YouTube respinge acuzațiile din investigația Rise Project, intitulată „Planeta Beach Please”. În reacția sa, Selly respinge ferm acuzațiile și susține că toate tranzacțiile s-au desfășurat legal, pe baza unor documente oficiale emise de autorități locale și confirmate, spune el, de mai multe case de avocatură de top din România.

Investigația Rise Project vorbește despre o presupusă „schemă imobiliară”, acuzând că primarul comunei Tuzla ar fi schimbat ilegal regimul unor terenuri din extravilan în intravilan, cu dedicație, pentru ca firme asociate cu Selly și partenerul său de afaceri, Ștefan Lucian Gâtiță, să le poată cumpăra fără aplicarea procedurii de preempțiune prevăzute de Legea 17/2014.

În videoclipul său de peste 30 de minute, Selly afirmă că investigația conține informații eronate și omite documente esențiale, pe care susține că le-a pus la dispoziția jurnaliștilor.

Principalele argumente prezentate de Selly:

Terenurile vizate erau intravilane încă din 2006, conform hotărârilor de Consiliu Local ale comunei Costinești, statut menținut și după transferul administrativ către UAT Tuzla în 2014.

Primarul din Tuzla nu ar fi schimbat regimul terenurilor, ci ar fi confirmat o situație juridică deja existentă.

Tranzacțiile au fost realizate exclusiv cu proprietari privați, nu cu statul.

Legea 17/2014 nu se aplică în cazul terenurilor intravilane, deci nu era necesară procedura de preempțiune.

În cazul terenului de 110 hectare (fosta Livada), a fost semnată doar o promisiune de vânzare-cumpărare, condiționată de aprobarea unui PUZ, fără ca terenul să fie cumpărat efectiv până în prezent.

Selly mai afirmă că a solicitat opinii juridice de la trei mari firme de avocatură ,Zucă, Zbârcea & Asociații, Popovici Nițu Stoica & Asociații și RTPR, iar concluziile preliminare confirmă legalitatea tranzacțiilor.