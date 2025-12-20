Prima pagină » Știri externe » UE va plăti dobânzi uriașe pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Cât vor achita contribuabilii europeni din 2028

20 dec. 2025, 14:57, Știri externe
UE va plăti dobânzi uriașe pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Cât vor achita contribuabilii europeni din 2028

Contribuabilii europeni vor fi nevoiți să plătească 3 miliarde de euro pe an, sub formă de dobânzi, pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei, potrivit unor înalți oficiali ai Comisiei Europene, relatează Politico. Liderii blocului au hotărât, săptămâna aceasta, să strângă 90 de miliarde de euro, cu sprijinul bugetului UE, pentru a se asigura că fondurile de război ale Kievului nu se vor epuiza în aprilie.

Țara devastată de război s-ar putea confrunta cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro, anul viitor, și are nevoie disperată de fonduri pentru a-și asigura supraviețuirea, după ce președintele rus Vladimir Putin s-a angajat, vineri, să continue războiul, dacă cererile sale inițiale (aderarea la NATO și teritoriile pe care le consideră rusești n.r.) nu vor fi respectate.

Cehia, Ungaria și Slovacia nu vor contribui

Cehia, Ungaria și Slovacia nu se vor alătura celor 24 de țări ale blocului la împărțirea sarcinii datoriei, dar au convenit să nu blocheze negocierile de finanțare ale Ucrainei. Ca parte a acordului, Comisia va propune la începutul săptămânii viitoare o așa-numită cooperare consolidată, oferind celor 24 de țări o platformă juridică pentru a contracta datorii comune.

Guvernele europene au recurs la îndatorarea comună pentru că nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la un plan controversat de utilizare a activelor rusești înghețate în întreaga uniune pentru a ajuta Ucraina.

Noul plan ar urma să ofere Ucrainei 45 de miliarde de euro anul viitor, oferind Kievului o mână de ajutor crucială în timp ce intră în al cincilea an de război. Fondurile rămase ar urma să fie acordate în 2027.

3 miliarde de euro, anual, în dobânzi, începând din 2028

Noul plan nu va fi ieftin, scrie Politico. Se preconizează că UE va plăti 3 miliarde de euro, anual, în dobânzi, începând din 2028, prin bugetul său pe șapte ani, care este finanțat în mare parte de guvernele UE, au declarat vineri reporterilor înalți funcționari ai Comisiei.

Plățile dobânzilor ar începe în 2027, dar ar costa doar 1 miliard de euro în acel an.

Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul numai după ce Rusia va pune capăt războiului și va plăti reparații de război.

„Acest lucru pare puțin probabil, ceea ce înseamnă că UE ar putea reînnoi în mod continuu datoria sau ar putea utiliza activele rusești înghețate pentru a o rambursa.“, mai scriu jurnaliștii Politico.

Acest lucru ar necesita un alt acord politic între liderii UE, deoarece Belgia se opune ferm utilizării activelor înghețate, majoritatea fiind deținute în depozitul financiar Euroclear cu sediul la Bruxelles.

Rezistența Belgiei a fost cea care, în cele din urmă, i-a obligat pe lideri să opteze pentru o datorie comună. Prim-ministrul belgian Bart De Wever dorea garanții financiare nelimitate pentru împrumutul garantat cu active rusești, o cerere prea mare pentru colegii săi.

Cele mai noi