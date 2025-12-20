Prima pagină » Actualitate » Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi

20 dec. 2025, 14:47, Actualitate
Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle / Sursa FOTO: Shutterstock

Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat o schimbare majoră de nume. Aceasta vizează fundația lor, înființată în urmă cu cinci ani. Astfel, organizația caritabilă comună a celor doi, Fundația Archewell, va fi redenumită.

Noul nume va fi numi Archewell Philanthropies, odată cu marcarea a cinci ani de la lansare.

Ce rol joacă Fundația Archewell

Ducele și ducesa de Sussex au înființat Fundația Archewell în 2020 cu scopul de a „face bine”, după ce au renunțat la rolurile lor de membri seniori ai familiei regale britanice. Tot în 2020 ei s-au mutat în SUA.

De-a lungul anilor, cuplul a lansat o serie de proiecte, a împărtășit mesaje importante, a produs conținut Netflix și a contribuit la finanțarea mai multor grupuri.

De exemplu, în acest an, organizația caritabilă a pledat pentru spații digitale mai sigure și dezvoltarea responsabilă a inteligenței artificiale (IA). De asemenea, a obținut sprijin financiar pentru copiii afectați de conflictul din Gaza și Ucraina și a sprijinit organizații caritabile precum Children in Need.

Fundația Archewell își ia numele de la „arche”, cuvântul grecesc antic care înseamnă „sursă de acțiune”, și „fântână”, simbolizând „o sursă sau o aprovizionare abundentă, un loc unde mergem să săpăm adânc”.

„Acest următor capitol permite prințului Harry și lui Meghan, ducelui și ducesei de Sussex, să își extindă eforturile filantropice globale ca familie, cu o acoperire semnificativă și un impact maxim, bazate pe aceleași valori, parteneriate și angajamentul lor de a fi prezenți și de a face bine”, a explicat purtătorul de cuvânt al cuplului.

„Salutăm decizia Australiei”

În ultimul anunț postat pe pagina Archewell, cuplul laudă decizia Australiei de a interzice accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele de socializare:

„Salutăm decizia conducerii Australiei pentru că a văzut și a acționat în consecință în ceea ce privește modul în care aceste companii de tehnologie au un impact negativ asupra tinerilor, cu puține sau deloc căi de atac sau responsabilitate și cu eforturi slabe din partea companiilor de a opri daunele”.

Declarația cuplului a venit după ce s-a confirmat că mai multe site-uri de socializare se confruntă cu amenzi de până la 49,5 milioane de dolari dacă nu iau măsuri pentru a dezactiva conturile utilizatorilor minori.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a descris această mișcare ca fiind „ziua în care familiile australiene preiau puterea de la aceste mari companii de tehnologie”.

„Această acțiune îndrăzneață și decisivă pentru a proteja copiii într-un moment critic al dezvoltării lor transmite un semnal puternic că mintea unui copil nu este o marfă care poate fi exploatată. Le cumpără tinerilor timp valoros înapoi în copilărie, dar nu rezolvă problema fundamentală cu care ne confruntăm cu toții în continuare cu platformele de socializare. Interdicția este o măsură eficientă pentru a opri daunele iminente, dar în cele din urmă funcționează doar ca un plasture care nu abordează conținutul greșit al tehnologiei”, au mai precizat prințul Harry și Meghan Markle.

Cele mai noi