„Sunetul libertății” a răsunat din nou la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989

Timișoara marchează astăzi, 20 decembrie, 36 de ani de la momentul în care a devenit primul oraș liber din România. La ora 12:00, sirenele au răsunat timp de trei minute în tot orașul, într-un gest simbolic dedicat memoriei victimelor de la Revoluție.

Este un moment care se repetă în fiecare an și care amintește de ziua în care, în urmă cu aproape patru decenii, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și au strigat „Libertate”. Atunci, sunetul sirenelor a marcat victoria Timișoarei asupra regimului comunist.

Balconul Operei, din nou plin de oameni

În centrul orașului, balconul Operei s-a umplut din nou de oameni. Prezența lor a avut un caracter comemorativ, în semn de respect pentru cei care și-au pierdut viața în decembrie 1989. De aici au fost transmise, în urmă cu 36 de ani, primele revendicări clare împotriva regimului Ceaușescu.

Atunci, un grup de revoluționari a cerut demisia lui Nicolaei Ceaușescu și a guvernului, organizarea de alegeri libere și tragerea la răspundere a celor care au ordonat deschiderea focului asupra manifestanților.

Represiune și victime

Evenimentele dramatice au început în noaptea de 16 spre 17 decembrie 1989, când zeci de tineri au fost arestați, urcați în camioane ale armatei și duși la sediul Miliției pentru audieri. Pe 17 decembrie, în jurul orei 17:00, în oraș s-au auzit primele focuri de armă.

În aceeași seară, la București, Consiliul Politic Executiv a aprobat reprimarea în forță a protestelor de la Timișoara. Manifestanții au fost catalogați drept trădători. Potrivit datelor înregistrate ulterior, bilanțul oficial a indicat 66 de morți și 196 de răniți, cifre care au fost contestate de-a lungul timpului.

Din 2019, ziua de 20 decembrie este declarată oficial Ziua eliberării Timișoarei de sub comunism. De asemenea, printr-o hotărâre a Consiliului Local, această dată este marcată ca „Ziua Timișoarei”, cu semnificație locală.

AUTORUL RECOMANDĂ: