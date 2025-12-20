Prima pagină » Actualitate » Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință

Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință

Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință

Există câteva obiceiuri pe care dacă le adoptăm putem să avem un creier mai tânăr cu până la opt ani.

Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului, dar și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care „arată” mai tânăr.

Folosindu-se de estimări avansate ale „vârstei creierului” bazate pe RMN, cercetătorii au constatat faptul că persoanele cu mai mulți factori de stil de viață sănătos avea creierul cu până la opt ani mai tânăr decât vârsta indicată în certificatul de naștere – chiar și în rândul celor care trăiau cu dureri cronice.

Obiceiurile care întineresc creierul

Studiul a urmărit 128 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, de pe patru continente, pe o perioadă de doi ani. Aproape 70% dintre participanți au fost femei, iar majoritatea trăiau cu dureri cronice legate de osteoartrită a genunchiului sau cu riscul de dezvolta această afecțiune.

Cercetătorii au estimat „vârsta creierului” fiecărui participant și au comparat-o cu vârsta reală. Cei care au raportat cea mai sănătoasă combinație de factori psihologici și de stil de viață aveau creiere care păreau cu până la opt ani mai tinere decât era de așteptat.

În schimb, o serie de dificultăți, inclusiv durerea cronică, veniturile mai mici, nivelul mai scăzut de educație și dezavantajele sociale, au fost asociate cu creiere care păreau mai îmbătrânite.

Cu toate acestea, cercetătorii au constata și faptul că impactul dificultăților asupra îmbătrânirii creierului s-a diminuat, beneficiile factorilor pozitivi de stil de viață au fost mai puternice și de mai lungă durată.

„Acestea sunt lucruri asupra cărora oamenii au un anumit nivel de control. Poți învăța să percepi stresul diferit. Somnul deficitar este foarte tratabil. Optimismul poate fi exersat”, spune Jared Tanner, doctor în științe, profesor asociat de psihologie clinică și a sănătății la Universitatea din Florida și unul dintre coordonatorii studiului.

Cele mai noi