Prima pagină » Actualitate » UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent

UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent

20 dec. 2025, 15:38, Actualitate
UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent

Comisia Europeană a prezentat primul plan de combatere a crizei locuințelor din continent, care vizează stimularea construcțiilor și reglementarea închirierilor pe termen scurt.

Cifrele sunt îngrijorătoare: aproape 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost în cele 27 de state membre, mai mult decât întreaga populație a Bruxelles-ului. În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut cu 60 %, iar chiriile cu aproape 30 %, potrivit datelor Eurostat.

„Pentru prea mulți europeni, locuința a devenit o sursă de anxietate”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un discurs recent în care a abordat această problemă.

Ca răspuns la o criză care afectează toate statele membre ale UE, Comisia a elaborat un „plan pentru locuințe accesibile”.

„Este o criză răspândită în întreaga UE”

Locuințele nu sunt o problemă care intră în competența UE, spre deosebire de agricultură, migrație sau comerț, ceea ce înseamnă că responsabilitatea de a acționa revine în primul rând statelor membre.

Însă în ultimii ani s-au intensificat presiunile, în special din partea stângii, pentru ca Bruxelles să intervină. „Este o criză răspândită în întreaga UE”, a declarat Irene Tinagli, președinta socialistă a comisiei pentru locuințe a Parlamentului European, subliniind că problema depășește cu mult centrele marilor orașe europene. „Presăm în acest sens de ani de zile, dar ne-am luptat să punem această problemă în centrul politicii europene”, a spus Tinagli, care povestește că s-a întâlnit cu numeroși primari care au solicitat măsuri la nivelul UE.

Comisia se declară surprinsă de nivelul de interes pe care l-au stârnit propunerile sale în domeniul locuințelor. „Acest subiect capătă mai multă atenție decât ne-am așteptat”, a declarat un oficial al Comisiei.

Limitarea închirierilor prin Airbnb

Potrivit unui proiectului, executivul UE intenționează să adopte o legislație pentru a limita închirierile pe termen scurt, cum ar fi Airbnb, în special în zonele turistice populare, unde localnicii le acuză că determină creșterea chiriilor.

Criza închirierilor pe termen scurt este deosebit de acută în Spania, unde guvernul a aplicat săptămâna aceasta o amendă substanțială companiei Airbnb, în special pentru promovarea proprietăților interzise. Măsurile ar putea include limitarea numărului de nopți permise. Bruxelles dorește, de asemenea, să contribuie la stimularea construcțiilor, deși nu are în vedere cote sau plafoane de preț, a declarat oficialul comisiei.

Investiții de 375 de miliarde de euro în locuințe până în 2029. Este nevoie de 2 milioane de locuințe noi/ an

„Nu vom prezenta o propunere legislativă obligatorie care să stipuleze că fiecare stat membru trebuie să construiască un număr X de locuințe, care nu pot costa mai mult de suma X”, a declarat oficialul.

În schimb, executivul UE speră să combată deficitul de forță de muncă prin programe de ucenicie la scară largă și să relaxeze unele norme de mediu pentru a accelera eliberarea autorizațiilor de construire.

De asemenea, își propune să faciliteze investițiile publice în construcții și să mobilizeze capitalul privat, care, potrivit estimărilor, ar putea contribui cu până la 375 de miliarde de euro (440 de miliarde de dolari) în acest sector până în 2029. Comisia estimează că blocul european are nevoie de peste două milioane de locuințe noi pe an pentru a satisface cererea.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați

Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C

Cum o dai, nu e bine în București. Tot mai mulți locatari se plâng că e prea cald în case. Specialist: „Se încarcă factura în mod voit la unele blocuri. În alte cazuri se plătește mult și se primește puțin”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
16:29
O familie infracțională preponderent română a fost destructurată în Canada. Ce vânau prădătorii
FLASH NEWS Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
15:42
Selly combate acuzațiile Rise Project și vine cu explicații: „Nu am încălcat legea nici măcar o secundă/ Sunt real afectat de tot ce mi s-a întâmplat în ultimele 40 de ore”
ȘTIINȚĂ Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință
15:06
Cele patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Descoperirea oamenilor de știință
EVENIMENT „Sunetul libertății” a răsunat din nou la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989
14:58
„Sunetul libertății” a răsunat din nou la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție. Sirenele au pornit în memoria victimelor din 1989
EXTERNE Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi
14:47
Schimbare de nume anunțată de prințul Harry și Meghan Markle. Decizia i-a surprins total pe apropiații celor doi
Mediafax
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție de CIV
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun 2025. Care sunt zilele în care vor fi închise și când vor avea programul redus
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Ligrul: întâlnirea rară dintre regele leu și tigru

Cele mai noi