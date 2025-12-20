UE dezvăluie planul de combatere a crizei locuințelor: case mai accesibile pe întregul continent

Comisia Europeană a prezentat primul plan de combatere a crizei locuințelor din continent, care vizează stimularea construcțiilor și reglementarea închirierilor pe termen scurt.

Cifrele sunt îngrijorătoare: aproape 1,3 milioane de persoane sunt fără adăpost în cele 27 de state membre, mai mult decât întreaga populație a Bruxelles-ului. În ultimii 15 ani, prețurile locuințelor au crescut cu 60 %, iar chiriile cu aproape 30 %, potrivit datelor Eurostat.

„Pentru prea mulți europeni, locuința a devenit o sursă de anxietate”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un discurs recent în care a abordat această problemă.

Ca răspuns la o criză care afectează toate statele membre ale UE, Comisia a elaborat un „plan pentru locuințe accesibile”.

„Este o criză răspândită în întreaga UE”

Locuințele nu sunt o problemă care intră în competența UE, spre deosebire de agricultură, migrație sau comerț, ceea ce înseamnă că responsabilitatea de a acționa revine în primul rând statelor membre.

Însă în ultimii ani s-au intensificat presiunile, în special din partea stângii, pentru ca Bruxelles să intervină. „Este o criză răspândită în întreaga UE”, a declarat Irene Tinagli, președinta socialistă a comisiei pentru locuințe a Parlamentului European, subliniind că problema depășește cu mult centrele marilor orașe europene. „Presăm în acest sens de ani de zile, dar ne-am luptat să punem această problemă în centrul politicii europene”, a spus Tinagli, care povestește că s-a întâlnit cu numeroși primari care au solicitat măsuri la nivelul UE.

Comisia se declară surprinsă de nivelul de interes pe care l-au stârnit propunerile sale în domeniul locuințelor. „Acest subiect capătă mai multă atenție decât ne-am așteptat”, a declarat un oficial al Comisiei.

Limitarea închirierilor prin Airbnb

Potrivit unui proiectului, executivul UE intenționează să adopte o legislație pentru a limita închirierile pe termen scurt, cum ar fi Airbnb, în special în zonele turistice populare, unde localnicii le acuză că determină creșterea chiriilor.

Criza închirierilor pe termen scurt este deosebit de acută în Spania, unde guvernul a aplicat săptămâna aceasta o amendă substanțială companiei Airbnb, în special pentru promovarea proprietăților interzise. Măsurile ar putea include limitarea numărului de nopți permise. Bruxelles dorește, de asemenea, să contribuie la stimularea construcțiilor, deși nu are în vedere cote sau plafoane de preț, a declarat oficialul comisiei.

Investiții de 375 de miliarde de euro în locuințe până în 2029. Este nevoie de 2 milioane de locuințe noi/ an

„Nu vom prezenta o propunere legislativă obligatorie care să stipuleze că fiecare stat membru trebuie să construiască un număr X de locuințe, care nu pot costa mai mult de suma X”, a declarat oficialul.

În schimb, executivul UE speră să combată deficitul de forță de muncă prin programe de ucenicie la scară largă și să relaxeze unele norme de mediu pentru a accelera eliberarea autorizațiilor de construire.

De asemenea, își propune să faciliteze investițiile publice în construcții și să mobilizeze capitalul privat, care, potrivit estimărilor, ar putea contribui cu până la 375 de miliarde de euro (440 de miliarde de dolari) în acest sector până în 2029. Comisia estimează că blocul european are nevoie de peste două milioane de locuințe noi pe an pentru a satisface cererea.

