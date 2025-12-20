Creșterea decalajului economic din America pune în pericol speranțele lui Trump pentru alegerile de la jumătatea mandatului

De la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui republican Donald Trump, Statele Unite trec printr-un fenomen cunoscut drept „economia în formă de K”. Ce reprezintă?

Partea superioară a literei K se referă la americanii din marile corporații tech, bănci și companiile de energie (în special cele pe bază de combustibilii fosili tot mai promovați în agenda prezidențială a lui Trump).

Veniturile și averile lor sunt în creștere. Partea de jos a literei se referă la americanii de rând cu venituri mici, cei care activează în industriile non-tech (HoReCa, turism, educație, medicină, construcții etc.).

„Blue-Collar”

Americanii de rând nu sunt numai susținători ai Partidului Democrat, dar și ai Partidului Republican. Muncitorii din construcții, din fabrici, logistică, electricienii, șoferii de camioane, mecanicii auto, țesătorii, fermierii, tâmplarii, lucrătorii comerciali, chelnerii, minerii, gunoierii etc. alcătuiesc clasa muncitoare cunoscută ca „blue-collar worker” (pentru că majoritatea poartă salopete albastre cu guler și practică muncă manuală). Din această categorie fac parte și lucrătorii din industria ospitalității (HoReCa).

Majoritatea au votat cu Donald Trump și Partidul Republican la alegerile din noiembrie 2024, sperând la un nivel de trai mai bun, la locuri de muncă mai bine plătite și la stoparea externalizării producției către China sau India care a dus la șomaj.

„White-Collar”

Situația economică s-a îmbunătățit semnificativ, însă doar pentru marile corporații, pentru categoria de lucrători „white-collar worker” (pentru că majoritatea poartă cămăși albe). Aceștia activează în sectorul bancar, finanțe, analiza datelor, securitate cibernetică, management, tehnologie, inginerie, jurnalism, cercetare de piață, dezvoltare software și hardware, rețelele de socializare, comerț online, telecomunicații și inteligență artificială.

În contrast cu „blue-collar worker”, un „white-collar worker” trebuie să aibă studii superioare la facultăți teoretice și aptitudini intelectuale. Majoritatea muncesc la birou și încasează venituri mai mari. De la revenirea lui Trump la Casa Albă, miliardarii și-au crescut averile. Asta nu înseamnă că lucrătorii din domeniile de tip „white-collar” din clasa de mijloc sunt scutiți de creșterea costurilor de trai.

Încrederea americanilor în Trump scade

Într-o economie de tip K, americanii de rând cu venituri mici se confruntă cu creșteri lente sau reduse ale veniturilor, dar se lovesc și de scumpiri. Se construiesc centre de date și Inteligență Artificială, în timp ce fabricile continuă să concedieze muncitori.

Chiar dacă creșterea economică a SUA de după pandemie este solidă, angajările sunt reduse, iar șomajul a crescut la 4,6%. Cresc cheltuielile de consum, vânzările de locuințe scad, iar optimismul consumatorilor americani se diminuează. Iar asta duce și la scăderea ratei de aprobare a președintelui Trump la 39%, potrivit unui sondaj citat de Reuters.

Trump favorizează specialiștii și lucrătorii asiatici din industriile tech. Într-un discurs ținut la un forum de investiții SUA-Arabia Saudită la care a participat și directorul companiei Nvidia, Jensen Huang, președintele s-a arătat vizibil iritat de valul de critici din partea susținătorilor MAGA, după ce administrația prezidențială a angajat asiatici pentru a-i învăța pe americani să fabrice baterii de litiu și cipuri pentru semiconductori.

„Și acum ne învață oamenii cum să construim cipurile de computer. Jensen, nu știu cum poți să o faci când ai prieteni care nu știu cum arată cipurile. Eu îmi iubesc prietenii conservatori, dar avem nevoie de chinezi să ne dea indicații, asta este America Măreață. Avem un caz în Georgia. Bateriile sunt periculoase de făcut. Au investit 1 miliard de dolari pentru o fabrică și le-am spus să se oprească. Și acum angajăm oameni să ne arate cum să le fabricăm. Oamenii noștri sunt patrioți, dar nu sunt pricepuți pentru a pune fabricile în funcțiune. Îmi pare rău! Da, sunt în cădere la sondaje, dar avem oameni inteligenți care fac o treabă bună”.

Efectele „economiei în formă de K” asupra consumatorilor de rând

Financial Times scrie că a Trump ar putea fi învinuit de americanii loviți de „economia în formă de K” din cauza scumpirilor și a slăbirii pieței muncii. Analiza datelor Biroului de Statistică a Muncii realizată de Rezerva Federală din Atlanta arată că salariile pentru americanii cu veniturile mici au încetinit.

„Chiar dacă rata inflației a scăzut față de nivelul post-pandemic, trebuie să crească salariile. Și pentru a crește salariile, trebuie să fie o piață a muncii foarte puternică”, a spus Rebecca Patterson, cercetător senior la Consiliul pentru Relații Externe.

Inflația din SUA a fost într-o continuă creștere după declanșarea pandemiei de COVID-19, de la 2,5% în februarie 2020 la 7,9% în februarie 2022. SUA au fost grav lovite de criza semiconductorilor din cauza cererii crescute de plăci video pentru minarea de criptomonede.

După invazia rusă a Ucrainei și sancționarea Rusiei, rezultând scumpirea gazului, a petrolului, fertilizatorilor și a cerealelor, inflația a crescut la un nivel record de 9,1% în iunie 2022.

Iar din 2025, americanii de rând sunt loviți de politicile tarifare ale lui Trump împotriva mai multor țări, ceea ce a dus la scumpirea multor materiale de bază importate din China, UE, Canada, Mexic și India.

Este prevăzută și o scumpire în lanț a electronicelor în 2026 din cauza cererii crescute a memoriilor RAM din partea companiilor care dezvoltă Inteligența Artificială. Americanii vor plăti mai mult pentru telefoane de anul viitor din cauza fenomenului de „AI Boom”, scrie CNN , indiferent că fac parte din clasa muncitoare „blue-collar” sau din clasa de mijloc „white-collar”.

Trump se înconjoară de miliardari tech și favorizează AI în detrimentul americanilor din clasa de mijloc

Rebecca Patterson crede că viitoarea creștere economică a SUA depinde în mare măsură de avansul Inteligenței Artificiale, care „ar putea genera venituri”.

„Faptul că cea mai mare economie mondială depinde de câteva zeci de companii nu sună a gestionare excelentă a riscurilor economice”, a avertizat ea, făcând referire la grupul de companii tech, precum Nvidia, Apple, Meta, Google, Oracle, Microsoft, Amazon, X și Open AI. Directorii lor miliardari sunt în grațiile președintelui Trump.

Trump a promis însă că va gestiona problemele economice. A fost cea mai puternică promisiune a sa pentru a câștiga alegerile prezidențiale din 2024, punându-și pielea la bătaie (și chiar și-a riscat viața) pentru a înlătura regimul de stânga al „Adormitului Joe Biden”, despre care americanii din clasa de mijloc se plângeau că favoriza doar industria militară, mass-media „woke” și corporațiile cu agendă progresistă.

Acum, Trump se înconjoară de miliardari din industria tech, care de altfel au sprijinit-o pe Kamala Harris la alegerile din 2024. Mulți o fac de frica tarifelor.

Directorul executiv al lanțurilor de restaurante Chipotle Meixcan Grill, Scott Boatwright, a declarat în timpul unei conferințe:

„Observăm o scădere semnificativă a veniturilor acelui grup de americani care au venituri anuale sub 100.000 de dolari”.

Șomajul este în creștere, iar nivelul de trai în scădere

Între timp, șomajul a crescut, înclusiv în rândul lucrătorilor hispanici (de la 4,4% la 5,5%), care l-au sprijinit semnificativ pe Trump la alegerile de anul trecut. Ultimul sondaj al Universității Michigan arată că traiul americanilor care nu dețin acțiuni a intrat în declin în comparație cu cei au investit sume mari de bani la bursă și chiar în criptomonede.

Indicele de încredere al consumatorilor a scăzut în noiembrie. Consumatorii cu venituri sub 15.000 de dolari sunt cei mai pesimiști dintr toate grupele de venit. Trump pare să se confrunte cu o provocare similară ca Joe Biden, care se străduia să-i convingă pe alegătorii americani că situația financiară este „mai bună” cu el la Casa Albă.

Însă, americanii de rând spun că nu este mai bine decât a fost în timpul maximului inflaționist din 2022.

Christopher Kempczinski, directorul executiv al lanțului de restaurante fast-food McDonald’s, a declarat:

„Există o bază de consumatori bifurcată – partea consumatorilor cu venituri mici este în scădere cu aproape două cifre pentru al treilea trimestru consecutiv, o tendință care persistă de aproape doi ani”.

Omul de afaceri invocă costurile crescute ale chiriei, alimentelor și îngrijirii copiilor.

„Aceștia sunt forțați să absoarbe o inflație semnificativă și cred că aceasta le afectează perspectivele, sentimentele și comportamentul la cheltuieli”, a continuat el.

Impactul asupra alegerilor locale din 2025. Democrații mizează pe „accesibilitate”

După „tsunami-ul roșu” din 5 noiembrie 2024, în care Trump a revenit la Casa Albă, iar republicanii au ocupat o majoritate confortabilă în ambele camere ale Congresului, prognosticul electoral nu arată bine.

Republicanii au înregistrat rezultate slabe la alegerile de anul acesta, precum alegerile locale pentru Primăria New York câștigate de democratul Zohran Mamdani. Republicanii au pierdut alegerile la trei primării, inclusiv la alegerile pentru Primăria Miami din statul Florida (unde locuiește Donald Trump), care au fost câștigate de democrata Eileen Higgins. Nici la alegerile pentru funcția de guvernator a statelor Virginia și New Jersey, republicanii n-au avut succes în fața democraților.

Iar Trump pare să repete greșelile din primul mandat prin a discredita ideea unei crize a costurilor de trai, drept pentru care la alegerile intermediare din 2018, republicanii au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanților.

Nancy Pelosi a revenit la șefia camerei, cea care l-a pus pe Trump de două ori sub acuzare – în 2020 și în 2021. Ignorarea problemelor americanilor de rând în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus l-a făcut pe Trump să piardă alegerile prezidențiale, chiar dacă acuză că au fost „fraudate” de adversarul său Joe Biden, care a obținut 81 de milioane de voturi.

„Democrații se uită la tine și spun „accesibilitate”. Nu mai spun nimic altceva”, scrie Financial Times, asta în timp ce Trump spune că „criza costurilor de trai este cea mai mare escrocherie”.

Republicanii își joacă cartea cu „One Big Beautiful Bill Act” al lui Trump pentru a menține controlul asupra Congresului

Totuși, în noiembrie, Trump a lansat pe rețelele de socializare un „dividend” finanțat din tarife vamale de cel puțin 2.000 de dolari pe persoană, fără a-i include pe americanii cu venituri mari”. Președintele a propus redirecționarea subvențiilor pentru asistență medicală de la asiguratori către conturile de economii ale americanilor.

Nemulțumirea americanilor față de gestionarea economiei de către Trump a atins niveluri record, iar republicanii s-ar putea confrunta cu riscuri politice majore în încercarea de a menține controlul asupra ambelor camere ale Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului de anul viitor. Trump va miza pe proiectul său de lege „mare și frumos” (One Big Beautiful Bill Act) care a fost adoptat în iulie și urmează să intre în vigoare din 2026.

Proiectul de lege menține reducerile de impozite din primul mandat al președintelui Trump, reduceri la Medicaid și la cupoanele alimentare. Președintele speră că proiectul său de lege va ajuta milioane de lucrători cu venituri mici prin scutirea bacșișurilor de la impozitare și că tarifele la importuri vor crea noi locuri de muncă mai bine plătite pentru clasa muncitoare, asta în timp ce democrații continuă să-l acuze pe Trump că „doar îi îmbogățește pe bogați și că-i lasă în urmă pe săraci”.

Economist: Vine un an foarte greu pentru clasa muncitoare și clasa de mijloc

Economiștii le împărtășesc opiniile democraților, care spun că în următoarele 12 luni, finanțele multor americani de rând vor fi supuse la presiuni suplimentare.

„Chiar dacă cifrele agregate cresc și evoluția PIB-ului va fi pozitivă, americanii din clasa muncitoare și din clasa de mijloc s-ar putea trezi într-o recesiune în care veniturile lor scad”, a spus Justin Wolfers, profesor de economie de la Universitatea din Michigan.

Sursa Foto: Envato/Profimedia

