Fratele Taniei Budi, prins beat la volan în 2023, CONDAMNAT dur în 2025. Ce pedeapsă a decis instanța, care a declanșat scandalul în familia vedetei

Denis Andrei
26 aug. 2025, 10:47, Showbiz
Tania Budi - Foto: Facebook

Scandal în familia Taniei Budi! Fratele vedetei, Ionuț, a fost prins beat la volan în Constanța și condamnat la un an de închisoare cu suspendare. Instanța l-a obligat să muncească în folosul comunității, scrie Cancan.ro.

Fratele Taniei Budi, Ionuț, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe un drum public din Năvodari. Incidentul a avut loc pe 27 august 2023, când acesta a fost oprit de polițiști pe bulevardul principal și testat. Rezultatul a arătat o alcoolemie de 1,07 g/l în sânge.

Bărbatul a încercat să le explice oamenilor legii că era grăbit pentru că mama sa, bolnavă, nu răspundea la telefon, însă polițiștii nu au cedat și l-au sancționat conform legii. Pe 27 iunie 2025, instanța a pronunțat sentința și nu una ușoară pentru fratele vedetei.

AFLAȚI AICI CARE A FOST PEDEAPSA DICTATĂ DE INSTANȚĂ PENTRU FRATELE TANIEI BUDI

