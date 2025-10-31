Prima pagină » Diverse » Showbiz » Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut

Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut

31 oct. 2025, 15:07, Showbiz
Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut
Galerie Foto 2
Actorul Emil Mitrache / Sursa FOTO: Facebook

Celebrul actor Emil Mitrache, alias  «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa.

Totul a pornit de la o simplă rugăminte a soției, care l-a convins să meargă la un control de rutină.

„Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche. Nu aveam niciun simptom. Această boală, acest anevrism de aortă, se și numește ucigașul tăcut. Nevasta mea a zis să merg la control. Ea chiar m-a salvat!”, a mărturisit Emil Mitrache, la Prima TV, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Diagnosticul a venit ca un șoc pentru actor, mai ales că – în timpul pandemiei, fără simptome evidente și fără dureri, un simplu control i-a dezvăluit că are aorta mărită.

Actorul Emil Mitrache

În doar două luni, dilatarea acesteia a crescut cu 7-8 milimetri, moment în care medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, scrie bzi.ro.

„M-am dus la control numai ca să scap de gura ei. Îi mulțumesc și o iubesc din suflet! Fără ea, nu mai discutam la ora asta. De atunci am mai auzit de trei cazuri similare, care nu s-au terminat la fel de bine…”, a mai spus Emil Mitrache, la Prima TV.

Evident, intervenția chirurgicală a fost una complexă și de durată, iar actorul recunoaște că doar o combinație de noroc, sprijin și voință l-a ajutat să treacă peste acel moment critic.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă acum. Aorta era mărită, iar dacă se rupea… într-un minut ai murit”, a explicat ulterior, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Operația a fost făcută în România și a costat în jur de 10.000 – 12.000 de euro, o sumă greu de acoperit după doi ani de pandemie în care actorul, și ghid turistic în paralel, nu mai avusese venituri constante.

„Mi-a salvat viața un prieten de-al meu. Mi-a zis: Du-te, îți plătesc eu! Un prieten are o asociație nonprofit care a ajutat mulți oameni în situații grele, iar eu am fost unul dintre ei. Când mi s-a spus prețul, am înghețat. Operația e complicată, durează opt ore. M-am interesat și cât costă în afară — la noi e mai ieftin, dar trebuie să ai banii și, mai ales, să te duci la control la timp!”, a declarat Emil Mitrache, în podcastul La Măruță.

Actorul a mai subliniat și importanța asigurărilor private de sănătate.

„Avem o problemă ca popor, că toți spunem: Eu nu mă îmbolnăvesc, eu nu pățesc nimic. Dar prinde foarte bine o asigurare privată”…

Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Digi24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Cancan.ro
Colegul Ștefaniei Szabo a spus adevărul despre fiola de anestezic găsită lângă medic. Ce a declarat la audieri
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Cancan.ro
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată doar 69 de zile mai târziu