Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut

Celebrul actor Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa.

Totul a pornit de la o simplă rugăminte a soției, care l-a convins să meargă la un control de rutină.

„Mi-a cam vâjâit glonțul pe la ureche. Nu aveam niciun simptom. Această boală, acest anevrism de aortă, se și numește ucigașul tăcut. Nevasta mea a zis să merg la control. Ea chiar m-a salvat!”, a mărturisit Emil Mitrache, la Prima TV, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Diagnosticul a venit ca un șoc pentru actor, mai ales că – în timpul pandemiei, fără simptome evidente și fără dureri, un simplu control i-a dezvăluit că are aorta mărită.

În doar două luni, dilatarea acesteia a crescut cu 7-8 milimetri, moment în care medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență, scrie bzi.ro.

„M-am dus la control numai ca să scap de gura ei. Îi mulțumesc și o iubesc din suflet! Fără ea, nu mai discutam la ora asta. De atunci am mai auzit de trei cazuri similare, care nu s-au terminat la fel de bine…”, a mai spus Emil Mitrache, la Prima TV.

Evident, intervenția chirurgicală a fost una complexă și de durată, iar actorul recunoaște că doar o combinație de noroc, sprijin și voință l-a ajutat să treacă peste acel moment critic.

„Am avut o intervenție pe cord deschis. Dacă nu descopeream întâmplător, nu mai stăteam de vorbă acum. Aorta era mărită, iar dacă se rupea… într-un minut ai murit”, a explicat ulterior, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Operația a fost făcută în România și a costat în jur de 10.000 – 12.000 de euro, o sumă greu de acoperit după doi ani de pandemie în care actorul, și ghid turistic în paralel, nu mai avusese venituri constante.

„Mi-a salvat viața un prieten de-al meu. Mi-a zis: Du-te, îți plătesc eu! Un prieten are o asociație nonprofit care a ajutat mulți oameni în situații grele, iar eu am fost unul dintre ei. Când mi s-a spus prețul, am înghețat. Operația e complicată, durează opt ore. M-am interesat și cât costă în afară — la noi e mai ieftin, dar trebuie să ai banii și, mai ales, să te duci la control la timp!”, a declarat Emil Mitrache, în podcastul La Măruță.

Actorul a mai subliniat și importanța asigurărilor private de sănătate.