FOTO / Povestea de viață a actriței Nouria Nouri. ”Tancurile treceau chiar pe strada noastră, ne ZDRUNCINAU casa”

Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte mai puțin știute din trecutul său. ”Tancurile treceau chiar pe strada noastră, ne zdruncinau casa”, a povestit aceasta.



Nouria Nouri a fost căsătorită până în anul 2013 cu binecunoscutul artist Daniel Iordăchioaie. Din mariajul lor au rezultat doi copii: Salma și Darius. Ulterior, Nouria Nouri a avut o relație cu un bărbat pe nume Ionuț, însă cei doi s-au separat. În toamna anului 2024, Nouria Nouri s-a recăsătorit cu un bărbat pe nume Radu.

Nouria Nouri a oferit amănunte din trecutul său într-un interviu pentru click.ro. Artista provine dintr-o familie în care mama era româncă, iar tatăl era din Afganistan.

Povestea de viață a actriței Nouria Nouri. ”Cunosc un pic limba lor, înțeleg cam tot, însă mă exprim greu”

”M-am născut la Ploiești, dar tatăl meu este din Afganistan, pe atunci el era student în România. Ai mei s-au cunoscut în facultate. A fost o mare dragoste, s-au și căsătorit. Eu am trăsături mai exotice, semăn leit cu tata. Apoi, pe când aveam vârsta de 5 ani, tata ne-a dus în țara lui natală, în capitala Afganistanului. Cunosc un pic limba lor, înțeleg cam tot, însă mă exprim greu. Am stat acolo numai câteva luni, pentru că începuse războiul, tancurile treceau chiar pe strada noastră, ne zdruncinau casa. De teamă să nu murim, am revenit cu toții în România”, a povestit Nouria Nouri.



”Tata a cerut azil politic, în România, dar, cum nu a primit la timp, a plecat în Germania. Am stat și în Germania, o vreme, cu el și cu mama, dar nu m-am putut acomoda, mi-era tare dor de bunici, de România, de țara în care m-am născut. Așa că mama m-a adus acasă. După divorțul părinților mei,, tata s-a recăsătorit, iar mama s-a măritat și ea, locuiește în Italia, de peste 20 de ani. Îi vizitez adesea, am păstrat o relație foarte bună cu amândoi”, a adăugat aceasta.

”Am origini afgane, puteam locui în Afganistan sau în Germania și în Italia, unde sunt ai mei, dar nu m-am putut desprinde deloc de România. Aici m-am născut, aici am prieteni, o carieră. În plus, iubesc limba română”, a încheiat artista.