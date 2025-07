Jennifer Lopez susține un concert la București, astăzi, 27 iulie 2025. Detalii despre accesul publicului și interdicții

Jennifer Lopez susține un concert la București, astăzi, 27 iulie 2025. Vedeta pop, în vârstă de 56 de ani, a sosit sâmbătă după-amiază, în Capitală. Duminică, artista va urca pe scenă, în cadrul celei de-a treia ediții „Summer in the City!”.

Jennifer Lopez va susține un moment artistic în București, duminică, 27 iulie 2025. Vedeta pop, în vârstă de 56 de ani, a ajuns ieri în Capitală, de la Varșovia, Polonia. Concertul se va desfășura în această seară, în Piața Constituției. Concertul este parte a unui turneu mondial al vedetei, și anume „Up All Night Live”. Organizatorii au anunțat un „show incendiar, plin de emoție, energie și magie pură”.

Jennifer Lopez susține un concert la București, astăzi, 27 iulie 2025

„Jennifer Lopez a ajuns la București în după-amiaza zilei de sâmbătă, 26 iulie 2025, de la Varșovia (Polonia). Aceasta va concerta în seara zilei de duminică, 27 iulie 2025, în Piața Constituției din capitală. Vedeta pop și întreaga sa echipă tehnică au zburat cu două avioane Boeing 737 și Airbus A319 în configurație VIP”, transmite BoardingPass pe Facebook.

Fanii prezenți la evenimentul artistic din această seară se vor putea bucura de hituri și coregrafii speciale, într-un spectacol live electrizant. Un mix de melodii, dar și piese noi vor răsuna din Piața Constituției, în această seară. Pe lista hiturilor clasice se află „Save Me Tonight”, „Regular”, „Birthday”, „Wreckage of You” și „Free”.

În cadrul acestui eveniment, accesul va fi restricționat minorilor cu vârsta sub 3 ani. De asemenea, copiii care au vârsta sub 8 ani au acces gratuit, însoțiți cu documente doveditoare. De asemenea, organizatorii nu recomandă ca minorii cu vârsta sub 5 ani să participe la eveniment. În cazul adolescenților cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, aceștia pot veni neînsoțiți, însă trebuie să prezinte acordul scris al părinților / reprezentanților legali (2 exemplare).

Totodată, evenimentul poate să conțină efecte speciale sonore și vizuale care ar putea să afecteze persoanele care au sensibilitate la lumină sau sunet, anunță organizatorii.

Interdicții la concert: cu ce nu ai voie să intri

Obiecte periculoase (arme, obiecte ascuțite, instrumente de șoc);

Alimente și băuturi din exterior;

Umbrele, genți mari, scaune, bannere, drone, aparatură profesională foto/video, tablete sau laptopuri;

Produse inflamabile sau pirotehnice;

Animale de companie.

„Accesul la spectacol se face prin două puncte de acces, ambele pe Bd. Libertății, dinspre Izvor / Bd. Națiunile Unite și dinspre Calea 13 Septembrie, începând cu ora 16:00. Menționăm că nu există acces pentru spectatori prin Bd. Unirii. Spectatorii sunt rugați să vină din timp pentru a nu aglomera excesiv canalele de acces și pentru a nu pierde începutul Spectacolului”, anunță organizatorii.

Sursă foto: colaj Shutterstock