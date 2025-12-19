Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului

Două femei au fost reținute de polițiștii din Timișora, în urma unui scandal pornit din cauza unui bărbat. Sursele Gândul au dezvăluit că este vorba despre Alin Borcan, influencerul acuzat că i-ar fi făcut campanie electorală lui Călin Georgescu pe TikTok în 2024, iar femeile implicate în altercație sunt concubina și amanta bărbatului.

Concubina și amanta influencerului lui Călin Georgescu s-au luat la bătaie pe stradă

Potrivit comunicatului emis, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, Dana, amanta lui Alin Borcan, cu privire la faptul că, în urmă cu o lună, pe 16 noiembrie, a fost abordată de două femei, iar una dintre acestea, Sibel, actuala concubină a influencerului, a agresat-o fizic și a stropit-o cu un lichid, aflată în compania unei prietene care ar fi sprijinit-o.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe.

”Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei.

În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt”, a transmis IPJ TIMIȘ.

Cine este Alin Borcan

Alin Borcan se bucură de o comunitate mare de susținători pe social-media. În decembrie 2024, bărbatul era numit ‘influencerul lui Călin Georgescu’, iar casa sa din Dumbravita a fost percheziționată in martie, când a ieșit la poartă pe jumătate dezbrăcat și ținând în mână o armă.