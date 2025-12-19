Prima pagină » Actualitate » Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului

Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului

19 dec. 2025, 13:41, Actualitate
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului

Două femei au fost reținute de polițiștii din Timișora, în urma unui scandal pornit din cauza unui bărbat. Sursele Gândul au dezvăluit că este vorba despre Alin Borcan, influencerul acuzat că i-ar fi făcut campanie electorală lui Călin Georgescu pe TikTok în 2024, iar femeile implicate în altercație sunt concubina și amanta bărbatului. 

Concubina și amanta influencerului lui Călin Georgescu s-au luat la bătaie pe stradă

Potrivit comunicatului emis, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, Dana, amanta lui Alin Borcan, cu privire la faptul că, în urmă cu o lună, pe 16 noiembrie, a fost abordată de două femei, iar una dintre acestea, Sibel, actuala concubină a influencerului, a agresat-o fizic și a stropit-o cu un lichid, aflată în compania unei prietene care ar fi sprijinit-o.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, cele două femei au fost reținute pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au fost sesizați de către o femeie de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 16 noiembrie 2025, în jurul orei 08:45, la scurt timp după ce a ieșit în fața unui hotel din Timișoara, pe fondul unui conflict mai vechi, a fost abordată de două femei.

În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid, faptele fiind comise cu sprijinul celeilalte persoane, iar în aceeași împrejurare i-ar fi fost sustras telefonul mobil.

În cauză, a fost începută urmărirea penală, iar la data de 18 decembrie 2025, două tinere de 27 și 25 de ani, fiind reținute pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, complicitate la lovirea sau alte violențe și furt”, a transmis IPJ TIMIȘ.

Cine este Alin Borcan

Alin Borcan se bucură de o comunitate mare de susținători pe social-media. În decembrie 2024, bărbatul era numit ‘influencerul lui Călin Georgescu’, iar casa sa din Dumbravita a fost percheziționată in martie, când a ieșit la poartă pe jumătate dezbrăcat și ținând în mână o armă.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
ULTIMA ORĂ Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
12:19
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Cele mai noi