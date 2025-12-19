Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”

Vineri au intrat în transparenţă normele pentru zonele pilot cu control 24/24 și tehnologii moderne pentru administrarea pădurilor, anunţă ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

În transparență decizională a intrat un ordin de ministru care stabilește normele pentru crearea unor zone pilot de păduri în care marcarea arborilor care urmează să fie tăiați nu se va mai face cu ciocanul de marcat, ci prin utilizarea unor echipamente moderne, aliniate practicilor europene.

„Ciocanul de marcat reprezintă un sistem arhaic, cu numeroase minusuri, care a îngreunat de-a lungul timpului combaterea tăierilor ilegale de lemn. Prin acest ordin, Ministerul Mediului face un pas important către modernizarea administrației silvice și creșterea transparenței în gestionarea pădurilor. Începând cu anul 2026, în zonele pilot, administratorii de păduri vor putea utiliza sisteme alternative de marcare a arborilor, cu condiția obținerii avizării pentru soluția propusă și a implementării unor măsuri stricte de securitate. Printre acestea se numără asigurarea pazei prin sisteme de supraveghere video (CCTV) pe toate rutele de ieșire a materialului lemnos”, anun'[ Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, măsurile propuse au darul să asigure „un control permanent, 24 de ore din 24, reduc birocrația din sistemul silvic și contribuie semnificativ la prevenirea și combaterea tăierilor ilegale. Totodată, ele aliniază România la standardele deja aplicate în majoritatea statelor europene în domeniul administrării durabile a pădurilor”.

