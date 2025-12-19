Prima pagină » Actualitate » Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”

Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”

Luiza Dobrescu
19 dec. 2025, 13:39, Actualitate
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul:

Vineri au intrat în transparenţă normele pentru zonele pilot cu control 24/24 și tehnologii moderne pentru administrarea pădurilor, anunţă ministrul Mediului, Diana Buzoianu. 

În transparență decizională a intrat un ordin de ministru care stabilește normele pentru crearea unor zone pilot de păduri în care marcarea arborilor care urmează să fie tăiați nu se va mai face cu ciocanul de marcat, ci prin utilizarea unor echipamente moderne, aliniate practicilor europene.

„Ciocanul de marcat reprezintă un sistem arhaic, cu numeroase minusuri, care a îngreunat de-a lungul timpului combaterea tăierilor ilegale de lemn. Prin acest ordin, Ministerul Mediului face un pas important către modernizarea administrației silvice și creșterea transparenței în gestionarea pădurilor.

Începând cu anul 2026, în zonele pilot, administratorii de păduri vor putea utiliza sisteme alternative de marcare a arborilor, cu condiția obținerii avizării pentru soluția propusă și a implementării unor măsuri stricte de securitate. Printre acestea se numără asigurarea pazei prin sisteme de supraveghere video (CCTV) pe toate rutele de ieșire a materialului lemnos”, anun'[ Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, măsurile propuse au darul să asigure „un control permanent, 24 de ore din 24, reduc birocrația din sistemul silvic și contribuie semnificativ la prevenirea și combaterea tăierilor ilegale. Totodată, ele aliniază România la standardele deja aplicate în majoritatea statelor europene în domeniul administrării durabile a pădurilor”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dominic Fritz sare în apărarea colegei sale, Diana Buzoianu în criza apei: „A gestionat așa cum a putut această situație”

Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
ULTIMA ORĂ Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”
12:19
Webuild avansează pe Lot 3- A1. Cristian Pistol: „Progrese vizibile. La finalul anului estimăm că va ajunge utilajul de forare”

Cele mai noi