Kiki Shepard, vedeta „Showtime at the Apollo”, a murit în urma unui atac de cord

Kiki Shepard a murit în urma unui atac de cord miercuri. Vedeta „Showtime at the Apollo” avea 74 de ani. Kiki va rămâne una dintre figurile emblematice ale televiziunii americane și un simbol al show‑ului total.

Actrița Kiki Shepard a murit fulgerător după ân urma unui atac de cord la vârsta de 74 de ani. Kiki Shepard a devenit cunoscută în 1987, când s-a alăturat echipei „Showtime at the Apollo”. Timp de 15 ani, până în 2002, a fost co‑gazda emisiunii alături de Steve Harvey, Sinbad și alte nume importante ale scenei americane. Publicul a îndrăgit-o pentru stilul unic, care i-a adus supranumele de „Regina Modei de la Apollo.” Pe lângă activitatea de prezentatoare, Shepard a avut apariții în seriale precum A Different World, Baywatch și NYPD Blue, și a lucrat ca actriță de voce, precizează unica.ro.

Un infarct neprevăzut

Kiki a suferit un infarct neprevăzut la începutul acestei săptămâni. Familia, prietenii și colegii vedetei sunt devastați. Printre cei care au reacționat imediat după decesul lui Kiki Shepard se numără Elgin Charles, un cunoscut stilist și bun prieten al vedetei. Acesta a transmis un mesaj copleșitor în memoria îndrăgitei actrițe.