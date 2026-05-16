Cum să-ți păstrezi smartphone-ul în stare perfectă ani de zile. Explicațiile unui expert în tehnologie

Telefoanele mobile sunt dispozitive scumpe și vor deveni din ce în ce mai scumpe în viitor, în principal din cauza deficitului de memorie și cipuri, ca urmare a ascensiunii Inteligenței Artificiale, scrie El Economista.

Din acest motiv, dacă tocmai ați cumpărat un smartphone nou, veți dori ca acesta să reziste cât mai mult posibil. Același lucru este valabil și pentru cel pe care îl dețineți în prezent, indiferent dacă este mai nou sau nu; cheia este să aveți grijă de aceste dispozitive și există multe trucuri pe care le putem folosi pentru a face acest lucru.

Expertul în tehnologie Aman Kumar subliniază că, pentru a le păstra ca noi cât mai mult timp posibil, ar trebui să urmați o serie de pași și măsuri de precauție pentru a vă menține smartphone-ul în stare perfectă ani de zile.

1. Folosește o husă de protecție și o folie de protecție pentru ecran

Majoritatea smartphone-urilor moderne, cum ar fi seria iPhone 16, au o carcasă durabilă atât pe față, cât și pe spate. Producătorii au îmbunătățit durabilitatea smartphone-urilor folosind materiale precum Gorilla Glass și aluminiu.

Cu toate acestea, este important de reținut că aceste materiale nu fac smartphone-ul complet imun la deteriorare. Prin urmare, utilizarea unei huse și a unei folii de protecție pentru ecran oferă un strat suplimentar de protecție.

2. Curățați porturile de încărcare în mod regulat

Toate smartphone-urile au un port de încărcare. În timp, murdăria și resturile se vor acumula în aceste porturi, cauzând diverse probleme de conectivitate pe smartphone.

De exemplu, acumularea de particule nedorite în portul de încărcare va afecta conexiunea; prin urmare, smartphone-ul s-ar putea să nu se încarce sau să își piardă constant conexiunea de încărcare.

Pentru a-l curăța, puteți folosi un pistol cu ​​aer comprimat pentru a curăța portul. De asemenea, puteți folosi o scobitoare pentru a îndepărta scamele din porturi, deși ar trebui să fiți mai atenți cu acest lucru pentru a evita lăsarea oricăror reziduuri.

3. Reporniți telefonul în mod regulat

Poate părea un gest mic, dar repornirea oferă numeroase beneficii telefonului. De exemplu, accelerează performanța, cum ar fi deschiderea mai rapidă a aplicațiilor și va elimina orice vulnerabilități care ar fi putut fi introduse în dispozitiv.

4. Înlocuiți o baterie veche

Bateriile sunt principalul motiv pentru care spaniolii își înlocuiesc telefoanele și sunt una dintre componentele care se degradează cel mai mult în timp.

Înlocuirea bateriei atunci când aceasta își pierde capacitatea este o modalitate economică de a oferi telefonului o durată de viață suplimentară. În plus, de acum înainte, toate telefoanele mobile din UE vor fi obligate să aibă baterii ușor de înlocuit.

5. Ștergeți aplicațiile pe care nu le mai utilizați și fișierele vechi

Atât dispozitivele iPhone, cât și cele Android au milioane de aplicații în magazinele lor respective. Deși puteți instala orice aplicație doriți, este important să rețineți că aceste aplicații ocupă spațiu de stocare pe smartphone.

Dacă continuați să instalați aplicații noi fără a le șterge pe cele vechi, va veni un moment în care smartphone-ul nu va mai avea suficient spațiu pentru a instala alte aplicații.

6. Instalarea celei mai recente actualizări nu este întotdeauna recomandată

Acest ultim sfat trebuie luat cu scepticism, deoarece actualizările sunt, în general, întotdeauna necesare, deoarece includ noi măsuri de securitate și protecție.

Totuși, dacă telefonul este considerabil mai vechi, aceste actualizări, concepute pentru modele mult mai noi și mai puternice, pot face mai mult rău decât bine.

Noile actualizări de software includ funcții noi care necesită adesea mai multe resurse decât suportă smartphone-ul în prezent sau este posibil să observați o oarecare încetinire a dispozitivului după actualizare.

