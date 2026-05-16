Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”

Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”

Mihai Tănase
Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”
Donald Trump | Foto - Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane și armata Nigeriei l-au eliminat pe Abu-Bilal al-Minuki, considerat numărul doi al grupării Stat Islamic la nivel mondial. Operațiunea ar fi avut loc în urma unei misiuni comune desfășurate în Africa.

Președintele Donald Trump a anunțat vineri eliminarea lui Abu-Bilal al-Minuki, despre care susține că era al doilea cel mai important lider al organizației teroriste ISIS la nivel global, scrie Reuters.

Donald Trump - Foto: Mediafax foto

Donald Trump – Foto: Mediafax foto

Operațiunea a fost desfășurată de forțele americane împreună cu armata Nigeriei, potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social.

„În această seară, sub comanda mea, curajoasele forțe americane și Forțele Armate ale Nigeriei au executat fără cusur o misiune extrem de complexă și planificată meticulos, menită să-l elimine de pe câmpul de luptă pe cel mai activ terorist din lume”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a afirmat că liderul ISIS încerca să se ascundă în Africa, însă serviciile de informații americane îi monitorizau activitatea.

„Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comandă al ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump: Eliminarea sa slăbește operațiunile globale ale ISIS

Donald Trump a susținut că moartea lui Abu-Bilal al-Minuki reprezintă o lovitură majoră pentru rețeaua internațională a grupării Stat Islamic.

„Nu va mai teroriza populația din Africa și nici nu va mai contribui la planificarea operațiunilor îndreptate împotriva americanilor. Odată cu eliminarea sa, operațiunile globale ale ISIS sunt considerabil diminuate”, a afirmat președintele american.

Reuters notează că autoritățile americane nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre locul exact al operațiunii sau despre modul în care a fost desfășurat atacul.

Liderul de la Casa Albă a mulțumit și guvernului nigerian pentru colaborarea în cadrul misiunii militare comune. Anunțul vine într-un context în care relațiile dintre Washington și Abuja au trecut recent printr-o perioadă tensionată.

Trump a criticat anterior autoritățile nigeriene, susținând că populația creștină din Nigeria este persecutată, acuzații respinse de guvernul african.

Amintim că chiar în ziua de Crăciun a anului trecut, Statele Unite au lansat un atac asupra unor presupuse baze islamiste din nord-vestul Nigeriei, după declarațiile făcute de președintele american privind activitatea grupărilor extremiste din regiune.

Nigeria se confruntă de ani de zile cu atacuri ale organizațiilor jihadiste afiliate ISIS și Boko Haram, în special în nord-estul țării.

Recomandarea autorului

WSJ: Cum au reușit SUA și China să evite explozia prețului petrolului după blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
CONTROVERSĂ Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
10:25
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
APĂRARE Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
09:01
Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
CONTROVERSĂ Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
09:00
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
APĂRARE Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
08:27
Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
UTILE Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
10:27
Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
Gândul de Vreme Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:26
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe