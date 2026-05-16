Donald Trump anunță eliminarea numărului doi din ISIS: „Cel mai activ terorist din lume a fost eliminat. A crezut că se poate ascunde în Africa”

Președintele Donald Trump a anunțat că forțele americane și armata Nigeriei l-au eliminat pe Abu-Bilal al-Minuki, considerat numărul doi al grupării Stat Islamic la nivel mondial. Operațiunea ar fi avut loc în urma unei misiuni comune desfășurate în Africa.

Președintele Donald Trump a anunțat vineri eliminarea lui Abu-Bilal al-Minuki, despre care susține că era al doilea cel mai important lider al organizației teroriste ISIS la nivel global, scrie Reuters.

Operațiunea a fost desfășurată de forțele americane împreună cu armata Nigeriei, potrivit declarațiilor făcute de liderul de la Casa Albă pe platforma Truth Social.

„În această seară, sub comanda mea, curajoasele forțe americane și Forțele Armate ale Nigeriei au executat fără cusur o misiune extrem de complexă și planificată meticulos, menită să-l elimine de pe câmpul de luptă pe cel mai activ terorist din lume”, a transmis Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a afirmat că liderul ISIS încerca să se ascundă în Africa, însă serviciile de informații americane îi monitorizau activitatea.

„Abu-Bilal al-Minuki, al doilea la comandă al ISIS la nivel global, a crezut că se poate ascunde în Africa, dar nu știa că aveam surse care ne țineau la curent cu ceea ce făcea”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump: Eliminarea sa slăbește operațiunile globale ale ISIS

Donald Trump a susținut că moartea lui Abu-Bilal al-Minuki reprezintă o lovitură majoră pentru rețeaua internațională a grupării Stat Islamic.

„Nu va mai teroriza populația din Africa și nici nu va mai contribui la planificarea operațiunilor îndreptate împotriva americanilor. Odată cu eliminarea sa, operațiunile globale ale ISIS sunt considerabil diminuate”, a afirmat președintele american.

Reuters notează că autoritățile americane nu au oferit deocamdată detalii suplimentare despre locul exact al operațiunii sau despre modul în care a fost desfășurat atacul.

Liderul de la Casa Albă a mulțumit și guvernului nigerian pentru colaborarea în cadrul misiunii militare comune. Anunțul vine într-un context în care relațiile dintre Washington și Abuja au trecut recent printr-o perioadă tensionată.

Trump a criticat anterior autoritățile nigeriene, susținând că populația creștină din Nigeria este persecutată, acuzații respinse de guvernul african.

Amintim că chiar în ziua de Crăciun a anului trecut, Statele Unite au lansat un atac asupra unor presupuse baze islamiste din nord-vestul Nigeriei, după declarațiile făcute de președintele american privind activitatea grupărilor extremiste din regiune.

Nigeria se confruntă de ani de zile cu atacuri ale organizațiilor jihadiste afiliate ISIS și Boko Haram, în special în nord-estul țării.

