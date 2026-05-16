Valentin Stan: Propaganda spune că ayatollahii au dat ordin să nu se facă arma nucleară, dar iranienii au început-o pentru că sunt oameni practici

Într-o ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Valentin Stan a vorbit despre cum, deși în spațiul public se spune că Iranul a renunțat la programul nuclear, totuși pare că iranienii ar fi găsit o cale de mijloc și continuă lucrările la arma nucleară. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

În ciuda faptului că există un ordin religios conform căruia s-ar opri orice avans în programul nuclear, profesorul Valentin Stan spune că, în urma unor declarații ale lui Joe Kent, fostul director al Centrului Național Antiterorism al SUA, pare că lucrurile stau diferit.

Știi că există o fatwa, un ordin religios, dat de ayatollah, comandantul suprem: Să nu facem arma nucleară. Dar tu înțelegi? În timp ce el a dat ordin să nu se facă arma nucleară, ce crezi tu că făceau iranienii? Arma nucleară. Dar de ce o făceau? Fiindcă sunt oameni practici.

Deși Kent spune că iranienii n-au armă și respectă ordinul religios, el se contrazice. Oficialul susține că aceștia observă pericolele din regiune. Din acest motiv, aleg să nu abandoneze total programul nuclear. Valentin Stan consideră aceste informații contradictorii și sugerează că Iranul nu respectă, de fapt, acordul.