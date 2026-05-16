Se întorc ploile torențiale și vijeliile, în jumătate din țară. Cât scad temperaturile în România

sursa foto: Envato
Revin ploile torențiale și vijeliile, în jumătate din țară. Iată cât scad temperaturile. Aversele apar trecător și în celelalte regiuni, iar temperaturile maxime pornesc de la 16…17 grade pe litoral și ating 27 de grade în Lunca Dunării, scrie Știrile Pro Tv.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită și mai caldă decât precedenta, cu 24…25 de grade în Bărăgan. Temperaturile rămân mai modeste la malul mării, iar vântul se intensifică. Pe seară și după lăsarea nopții se adună norii și apar ceva ploi.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei este vreme frumoasă și temperaturi agreabile, mai crescute decât ieri. Se vor atinge frecvent 25 de grade, iar în orele serii s-ar putea să vină câteva ploi și aici.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se mai încălzește puțin, iar temperaturile vor urca până la 24 de grade. Este soare și vreme bună în prima parte a zilei. Va ploua apoi în unele zone, mai ales pe la munte, iar ploile vor fi însoțite de fenomene electrice și intensificări de vânt.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este o vreme schimbătoare, cu înnorări, mai multe serii de averse și temperaturi comparabile cu cele de ieri. Nu lipsesc nici perioadele cu soare, iar maximele ajung pe la 22…23 de grade.

În vestul României, instabilitatea crește după orele prânzului. Apar norii, ploile zgomotoase, destul de abundente. Vor fi condiții de grindină și vijelii, iar cantitățile de apă ar putea depăși 30 de litri pe metru pătrat. Vremea devine mai răcoroasă, iar la Oradea vor fi doar 19 grade.

În Oltenia, vremea devine instabilă, iar ploile se extind în a doua parte a zilei și vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. De asemenea, se vor strânge cantități însemnate de apă și s-ar putea să cadă grindină. Temperaturile coboară sub valorile normale, iar atmosfera rămâne instabilă și pe timpul nopții.

În București se face mai cald și temperatura urcă până la 26 de grade. Dar atmosfera devine instabilă după orele amiezii, atunci când sunt anunțate ploi torențiale, cu tunete, fulgere și intensificări ale vântului.

Duminică se răcește accentuat și maxima se oprește la 16…17 grade. Vor fi înnorări persistente, mai multe reprize de ploaie și vânt activ.

Instabilitate atmosferică și la munte, la orele prânzului. Ploile vin în special în Carpații Meridionali și în sudul Occidentalilor. Vor fi cantități însemnate de apă, chiar și în intervale scurte de timp. Sunt anunțate și căderi de grindină, și se pot produce vijelii.

