Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu

Radu Țibulcă aduce acuzații grave la adresa concurentului Maltei la Eurovision. Creatorul de conținut susține că, deși numărul de vizualizări de pe YouTube al clipurilor României și Maltei este apropiat, există diferențe în ceea ce privește numărul de aprecieri și comentarii.

Radu Țibulcă a observat o discrepanță între raportul de vizualizări, aprecieri și comentarii la clipul Maltei și cel al României și a comentat într-o postare pe Facebook situația.

„S-au găsit vizualizări bombate și la Eurovision, nu numai la podcasturi mioritice! Prestația Alexandrei Căpitănescu a adunat în decursul primelor 24 de ore de la publicarea pe Youtube, 750.000 de vizualizări. În același timp, prestația lui Aidan, reprezentantul Maltei, în același număr de ore de la publicare, a înregistrat 770.000 de vizualizări”, a scris Radu Țibulcă pe Facebook.

Videoclipul Maltei are de 5 ori mai puține aprecieri și de 6 ori mai puține comentarii

Prestația reprezentatului Maltei a depășit-o pe cea a româncei Alexandra Căpitănescu cu aproximativ 20.000 de vizualizări, iar Radu Țibulcă a remarcat că diferența de like-uri și comentarii este uriașă. Videoclipul cu prestația României a adunat aproape 40.000 de like-uri și peste 5.000 de comentarii, în timp ce clipul cu prestația Maltei a strâns doar 8.000 de like-uri și 800 de comentarii.

„Doar că, la un număr aproape identic de vizualizări ale celor două materiale publicate aproape simultan, clipul cu reprezentanta României a adunat aproape 40.000 de likeuri și peste 5000 de comentarii. În vreme ce clipul cu prestația maltezului a adunat doar 8000 de aprecieri (de 5 ori mai puține decât Alexandra) și doar 800 de comentarii (de 6 ori mai puține decât sunt la clipul reprezentantei noastre)”.

„Îmi miroase tare a vizualizări cumpărate”

În baza comparației dintre cele două videoclipuri, creatorul de conținut a subliniat că are suspiciuni cu privire la vizualizările obținute de clipul Maltei.

„Iar treaba asta, mie, om care se pricepe nițel cu platformele astea, îmi miroase tare a vizualizări cumpărate în cazul clipului cu momentul cântărețului din Malta”.

De asemenea, Radu Țibulcă a legat această observație și de faptul că unii artiști autohtoni ar fi îndemnat publicul să voteze pentru Malta în finala concursului.

„Toată treaba asta, coroborată cu unii artiști autohtoni care invită publicul să voteze pentru Malta, în finala de mâine, mă fac să îmi reamintesc de ce nu m-am mai uitat la Eurovision de pe vremea când Trăistariu cânta, nu doar debita tâmpenii pe internet”.

