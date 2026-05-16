Prima pagină » Actualitate » Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu

Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu

Acuzații de vizualizări cumpărate pe Youtube pentru concurentul Eurovision din Malta. A întrecut-o pe românca Alexandra Căpitănescu
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Radu Țibulcă aduce acuzații grave la adresa concurentului Maltei la Eurovision. Creatorul de conținut susține că, deși numărul de vizualizări de pe YouTube al clipurilor României și Maltei este apropiat, există diferențe în ceea ce privește numărul de aprecieri și comentarii.

Radu Țibulcă a observat o discrepanță între raportul de vizualizări, aprecieri și comentarii la clipul Maltei și cel al României și a comentat într-o postare pe Facebook situația.

„S-au găsit vizualizări bombate și la Eurovision, nu numai la podcasturi mioritice! Prestația Alexandrei Căpitănescu a adunat în decursul primelor 24 de ore de la publicarea pe Youtube, 750.000 de vizualizări.

În același timp, prestația lui Aidan, reprezentantul Maltei, în același număr de ore de la publicare, a înregistrat 770.000 de vizualizări”, a scris Radu Țibulcă pe Facebook. 

Videoclipul Maltei are de 5 ori mai puține aprecieri și de 6 ori mai puține comentarii

Prestația reprezentatului Maltei a depășit-o pe cea a româncei Alexandra Căpitănescu cu aproximativ 20.000 de vizualizări, iar Radu Țibulcă a remarcat că diferența de like-uri și comentarii este uriașă. Videoclipul cu prestația României a adunat aproape 40.000 de like-uri și peste 5.000 de comentarii, în timp ce clipul cu prestația Maltei a strâns doar 8.000 de like-uri și 800 de comentarii.

Sursa foto: Facebook/Radu Țibulcă

„Doar că, la un număr aproape identic de vizualizări ale celor două materiale publicate aproape simultan, clipul cu reprezentanta României a adunat aproape 40.000 de likeuri și peste 5000 de comentarii.

În vreme ce clipul cu prestația maltezului a adunat doar 8000 de aprecieri (de 5 ori mai puține decât Alexandra) și doar 800 de comentarii (de 6 ori mai puține decât sunt la clipul reprezentantei noastre)”.

„Îmi miroase tare a vizualizări cumpărate”

În baza comparației dintre cele două videoclipuri, creatorul de conținut a subliniat că are suspiciuni cu privire la vizualizările obținute de clipul Maltei.

Radu Țibulcă

„Iar treaba asta, mie, om care se pricepe nițel cu platformele astea, îmi miroase tare a vizualizări cumpărate în cazul clipului cu momentul cântărețului din Malta”.

De asemenea, Radu Țibulcă a legat această observație și de faptul că unii artiști autohtoni ar fi îndemnat publicul să voteze pentru Malta în finala concursului.

„Toată treaba asta, coroborată cu unii artiști autohtoni care invită publicul să voteze pentru Malta, în finala de mâine, mă fac să îmi reamintesc de ce nu m-am mai uitat la Eurovision de pe vremea când Trăistariu cânta, nu doar debita tâmpenii pe internet”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
10:55
Ilie Bolojan anunță care este prioritatea Guvernului în următoarele două săptămâni. Cu ce mesaj va merge la Cotroceni
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
10:30
Călin Georgescu: „Nu am avut un sprijin din partea Serviciilor Secrete. Am avut destul de multe șicane în studenție. Nu am fost membru de partid”
FLASH NEWS Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
10:28
Un cetățean britanic, urmărit internațional, a fost prins în Neamț. Bărbatul e acuzat că a introdus în Marea Britanie 500 de kilograme de cocaină
UTILE Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
10:27
Ce boli produce, de fapt, consumul de alcool
UTILE Cum să-ți păstrezi smartphone-ul în stare perfectă ani de zile. Explicațiile unui expert în tehnologie
10:05
Cum să-ți păstrezi smartphone-ul în stare perfectă ani de zile. Explicațiile unui expert în tehnologie
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Propaganda spune că ayatollahii au dat ordin să nu se facă arma nucleară, dar iranienii au început-o pentru că sunt oameni practici
10:00
Valentin Stan: Propaganda spune că ayatollahii au dat ordin să nu se facă arma nucleară, dar iranienii au început-o pentru că sunt oameni practici
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
BOMBĂ! Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲
Ce se întâmplă doctore
Camelia Pătrășcanu nominalizează zodia care se va îmbogăți până pe data de 1 iunie 2026
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O structură gigantică observată cu Telescopul Hubble răstoarnă tot ce se știa despre nașterea planetelor
REACȚIE Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
11:01
Alexandru Nazare, după avertismentul S&P: „Trebuie să fim foarte atenți, poziția rating-ului este una vulnerabilă cu o perspectivă negativă”
FLASH NEWS Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
10:53
Donald Trump folosește armele pentru Taiwan ca presiune în negocierile cu China: „Sunt un atu foarte bun pentru SUA”
Gândul de Vreme Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
10:26
Cod portocaliu emis de meteorologi. Unde va ploua torențial, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge până la 70 l/mp. ANM, informații în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
10:25
Planul secret al Rusiei prin care construiește un nou „Cernobîl plutitor” la Marea Baltică. Scandinavii se tem de un accident nuclear
ANALIZA de 10 Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
10:00
Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul
INEDIT Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși
09:47
Inteligența Artificială spune care sunt cuvintele cel mai des repetate de micinoși

Cele mai noi

Trimite acest link pe