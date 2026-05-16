Proiectul „Power of Siberia 2” rămâne blocat. Putin e optimist, gazul din Rusia e mai ieftin, dar China amână aprobarea finală. Ce urmărește Beijingul

Proiectul mult lăudatei conducte de gaze Power of Siberia 2 rămâne blocat. Stand-by-ul a intervenit la câteva luni după ce Gazprom a semnat ceea ce a numit un memorandum „obligatoriu din punct de vedere juridic” cu China pentru construirea conductei. Războiul din Iran a reînnoit speranțele Rusiei. Îngrijorările legate de securitatea energetică ar putea împinge Beijingul mai aproape de un acord cu Rusia.

Power of Siberia 2 ar transporta gaze din peninsula Yamal din Rusia către China

Moscova consideră proiectul ca fiind esențial

Oficialii ruși și-au reluat eforturile publice pentru conductă după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Aceștia au argumentat că perturbările aprovizionării globale cu energie cauzate de războiul din Iran subliniază valoarea rutelor terestre de gaze.

Lavrov: „Discuțiile privind proiectul Power of Siberia 2 sunt în desfășurare de ceva timp”

În timpul unei vizite la Beijing – în aprilie – Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a recunoscut că discuțiile privind proiectul Power of Siberia 2 sunt în desfășurare „de ceva timp”.

Dar a insistat că proiectul oferă avantaje față de „infrastructura existentă” și o va „complementa armonios”, se arată într-o analiză publicată de The Moscow Times.

Lavrov a spus că Rusia și China au „capacitatea” de a se detașa de „astfel de aventuri agresive care subminează economia globală și sectorul energetic”.

de a se detașa de Referirea viza războiul din Iran și „țintea” SUA.

Totuși, acest lucru nu a împiedicat China să progreseze și cu alte proiecte energetice.

În timp ce Lavrov se afla la Beijing, vicepremierul chinez Ding Xuexiang a condus o delegație pentru a semna acorduri de extindere a cooperării în domeniul gazelor cu Turkmenistanul. Turkmenistanul este al doilea cel mai mare furnizor de gaze prin conducte al Chinei.

Power of Siberia 2 ar adăuga încă 50 miliarde de metri cubi de gaze

Moscova a continuat să promoveze proiectul Power of Siberia 2 ca o alternativă strategic importantă la rutele energetice maritime vulnerabile.

Războiul din Iran perturbă aprovizionarea cu GNL din Orientul Mijlociu. A reprezentat aproximativ 30% din importurile de GNL ale Chinei în 2025.

Rusia a furnizat

Power of Siberia 2 ar adăuga încă 50 miliarde de metri cubi

Acest lucru este important pentru exporturile de gaze naturale ale Rusiei prin conducte. Exporturile sale către UE au scăzut de la 157 de miliarde de metri cubi (bcm) înainte de invazia Ucrainei la doar 18 bcm anul trecut.

S-a înregistrat o scădere de 7% a veniturilor fiscale ale Rusiei legate de gaze. Țara a fost forțată să reducă producția totală de gaze cu 3%.

Avantaje strategice și economice pentru China

Proiectul Power of Siberia 2 oferă, de asemenea, avantaje strategice și economice pentru China. Consumul de gaze din China a crescut cu peste 5% în ultimii doi ani, ajungând la 456 miliarde de metri cubi în 2025.

Previziunile arată că cererea va atinge un vârf de aproximativ 610 miliarde de metri cubi până în 2040.

Gazul rusesc este, de asemenea, mai ieftin decât importurile alternative cu aproximativ 50 de dolari la 1.000 de metri cubi. Asta prin comparație cu livrările din Turkmenistan și cu GNL-ul din Orientul Mijlociu.

Analiștii spun că livrările prin conducte din Rusia prezintă, de asemenea, un risc geopolitic mai mic decât livrările din Orientul Mijlociu.

Transporturile de GNL de la exportatori precum Australia ar putea deveni expuse presiunilor occidentale dacă tensiunile dintre Beijing și Washington escaladează.

Discuțiile privind prețurile și durata contractelor de furnizare a gazelor sunt blocate

Dintre cele două țări, Rusia a fost susținătorul vizibil mai puternic al proiectului. China reprezintă cea mai bună oportunitate de a înlocui vânzările de gaze europene pierdute.

Planul cincinal al Chinei pentru perioada 2026-2030, aprobat

Totuși, China nu a dat încă aprobarea finală.

Se pare că discuțiile privind prețurile și durata contractelor de furnizare a gazelor sunt blocate.

Beijingul ar fi solicitat prețuri la gaze aliniate cu tarifele interne ale Rusiei. Moscova dorește condiții similare cu cele ale Power of Siberia 1.

Analiștii spun că războiul din Orientul Mijlociu ar putea îmbunătăți perspectivele politice ale proiectului. Dar este puțin probabil să modifice fundamental echilibrul de putere în negocieri, se mai arată în analiza publicată de The Moscow Times.

Criza energetică globală ar putea da negocierilor un impuls politic și ar putea accelera proiectul

Michal Meidan este șeful departamentului de cercetare energetică pentru China de la Institutul Oxford pentru Studii Energetice. Acesta a declarat pentru The Moscow Times că nu există încă un angajament ferm privind a doua conductă de gaze a Rusiei. Dar „contextul internațional și volatilitatea” fac proiectul mai fezabil.

„Perturbarea din strâmtoarea Ormuz evidențiază contribuția conductelor la securitatea aprovizionării ca tampon împotriva șocurilor maritime”, a declarat Meidan.

Totuși, Meidan a menționat că este puțin probabil ca Power of Siberia 2 să înceapă să funcționeze înainte de 2030.

„Detaliile tehnice” cheie nu au fost rezolvate.

China încă urmărește alte opțiuni de aprovizionare terestră. Urmărește inclusiv Linia D a coridorului de gaze din Asia Centrală din Turkmenistan.

Laurent Ruseckas este director executiv pentru gaze la nivel global la S&P Global. A declarat că criza energetică globală ar putea da negocierilor un impuls politic și ar putea accelera proiectul.

„În mod tradițional, China și-a privit securitatea energetică prin prisma limitării aprovizionării cu conducte la maximum 25% din piață. A fost reticentă în a depinde prea mult de Moscova”, a declarat Ruseckas pentru The Moscow Times.

Gazprom și China National Petroleum Corporation continuă negocierea prețurilor

„Dar, în contextul crizei actuale, existența mai multor aprovizionări prin conducte ar putea părea mai degrabă pozitivă decât negativă”, a spus Ruseckas.

Acesta a adăugat rămâne neclar dacă conflictul va schimba fundamental calculele strategice ale Beijingului. S&P Global se așteaptă ca Power of Siberia 2 să înceapă să funcționeze spre sfârșitul anului 2031, a declarat Ruseckas.

Gazprom și China National Petroleum Corporation continuă negocierea prețurilor.

Rusia a vândut gaze Chinei – anul trecut – la un preț mediu de 249 de dolari pe 1.000 de metri cubi.

A vândut sub prețul exporturilor sale rămase de gaze către Europa.

A vândut mult sub prețurile de import ale GNL-ului din China, care au fost în medie de peste 400 de dolari pe 1.000 de metri cubi.

Analiștii spun că este puțin probabil ca criza din Orientul Mijlociu să schimbe influența prețurilor în favoarea Rusiei.

„Gazprom nu are pe nimeni altcineva cu care să negocieze. Toată puterea este de partea chineză. Cred că prețul pentru Power of Siberia 2 va fi probabil mai mic decât cel pentru Power of Siberia”, a spus Ruseckas.

