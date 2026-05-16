Ion Cristoiu: „Truman, președintele SUA, a participat la un dineu cu Președintele Braziliei. Într-o scrisoare către sora sa și-a arătat indignarea față de Regele Carol al II-lea”

Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Regele Carol al II-lea al României a fost aspru criticat de președintele Truman al SUA.

Ion Cristoiu: „Deci, eu asta vreau să spun, cinismul unei mari puteri… Nu aveau nimic cu Carol, dar nu voiau să se întoarcă pe tron, să nu îl strice pe Mihai. Erau de o duritate cu Carol… În momentul în care el s-a dus la Rio, a mers cu vaporul din Mexico City spre Brazilia. Vaporul a stat 5 zile la New Orleans și lui nu i-au dat voie să coboare de pe vapor un minut.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Regele Carol al II-lea al României a fost aspru criticat de președintele Truman al SUA. Acesta a început prin a istorisi o întâmplare din septembrie 1947, în care Truman povestea despre Carol al II-lea. Jurnalistul susține că forțele aliate erau foarte dure cu Carol. Un posibil motiv ar fi fost că regele ar fi pus un Guvern antisemit, Guvernul Goga. Acesta afirmă că o altă posibilitate ar fi fost, ca după exilul lui Carol, acesta să nu se reîntoarcă în țară și să aibă o influență nefastă asupra viitorului rege – Mihai. Cristoiu povestește și că regele nu a fost lăsat să debarce 5 zile de pe un vapor staționat în SUA.