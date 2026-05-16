Ion Cristoiu: „Truman, președintele SUA, a participat la un dineu cu Președintele Braziliei. Într-o scrisoare către sora sa și-a arătat indignarea față de Regele Carol al II-lea”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Regele Carol al II-lea al României a fost aspru criticat de președintele Truman al SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci, eu asta vreau să spun, cinismul unei mari puteri… Nu aveau nimic cu Carol, dar nu voiau să se întoarcă pe tron, să nu îl strice pe Mihai. Erau de o duritate cu Carol… În momentul în care el s-a dus la Rio, a mers cu vaporul din Mexico City spre Brazilia. Vaporul a stat 5 zile la New Orleans și lui nu i-au dat voie să coboare de pe vapor un minut.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Regele Carol al II-lea al României a fost aspru criticat de președintele Truman al SUA. Acesta a început prin a istorisi o întâmplare din septembrie 1947, în care Truman povestea despre Carol al II-lea. Jurnalistul susține că forțele aliate erau foarte dure cu Carol. Un posibil motiv ar fi fost că regele ar fi pus un Guvern antisemit, Guvernul Goga. Acesta afirmă că o altă posibilitate ar fi fost, ca după exilul lui Carol, acesta să nu se reîntoarcă în țară și să aibă o influență nefastă asupra viitorului rege – Mihai. Cristoiu povestește și că regele nu a fost lăsat să debarce 5 zile de pe un vapor staționat în SUA.

„Este foarte importantă remarca ta, pentru că atunci când este citată această declarație, este citat după un autor străin, că e foarte important, de acribie, de ai noștri… Nu este direct după cartea asta și zice de memorii. Nu sunt memorii, sunt documente găsite de la americani. Ăsta, Truman a fost președinte, nu și-a strâns nimic. E ca și cum ar veni la mine cineva, o universitate, și ar strânge toate hârtiile pe care le am eu. Aici nu sunt memorii, aici sunt hârtii din viața lui. În septembrie 1947, e foarte important, Truman, președintele Americii, participă la Rio de Janeiro la o conferință interparlamentară și președintele Braziliei dă un dineu. Da, despre acest dineu el scrie o scrisoare surorii sale. E foarte important! Și în scrisoare, printre altele, povestind ce frumos a fost la dineu… E foarte important, nu-i spune memorii… Era atât de indignat de ce s-a întâmplat la dineu, că i-a scris surorii lui. Zice așa: acest pierde vară sau secătură, cum vrei tu… Regele (n.r. Regele Carol al II-lea al României) a venit și s-a așezat lângă mine. I-am întors spatele și m-a lăsat singur. A plecat și președintele Braziliei a zis că i-a stricat dineul. Deci nu există mai dură concepție, viziune despre un rege… Deci, Carol a fost și el, bănuiesc, invitat la dineu. După ce a plecat Carol în exil, primul gând al aliaților a fost să-l scoată din Europa. Păi e foarte important. Problema e, și eu m-am întrebat de ce… Unul din răspunsuri este faptul că el a pus guvernul Goga, care era antisemit. Că a luat niște măsuri antisemite, dar că în iunie 1940 a trecut de partea nemților. Nu asta este explicația, că ei lucrează cu cinism. Problema era în felul următor, în momentul în care el a abdicat, ei l-au mirosit că vrea să se întoarcă pe tron. Dar pe tron era omul lor, Mihai (n.r. Regele Mihai I al României). Păi nu, în țară erau Maniu și Mihai… Deci, eu asta vreau să spun, cinismul unei mari puteri… Nu aveau nimic cu Carol, dar nu voiau să se întoarcă pe tron, să nu îl strice pe Mihai. Erau de o duritate cu Carol… În momentul în care el s-a dus la Rio, a mers cu vaporul din Mexico City spre Brazilia. Vaporul a stat 5 zile la New Orleans și lui nu i-au dat voie să coboare de pe vapor un minut.”, a explicat jurnalistul.

