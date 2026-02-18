Prima pagină » Diverse » Showbiz » Live-uri cu jigniri pe TikTok și sicrie aduse la poarta „rivalei” între două cunoscute influencerițe

Live-uri cu jigniri pe TikTok și sicrie aduse la poarta „rivalei” între două cunoscute influencerițe

18 feb. 2026, 09:59, Showbiz
Live-uri cu jigniri pe TikTok între două cunoscute influencerițe / Sursa FOTO: zdi.ro

O simplă ceartă între două influencerițe a degenerat într-un scandal monstru. S-au adus jigniri în live-uri pe TikTok și chiar sicrie în fața casei „rivalei”, scrie Ziarul de Iași.

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi se acuză una pe alta, în cel mai nou „război” declanșat în showbiz-ul românesc.

Ce a declanșat scandalul

Andreea a ieșit la atac, afirmând că Iuliana, împreună cu părinții săi, fac parte dintr-un grup infracțional care amenință oameni cu sicrie și cruci pentru a obține bani, buchete de flori sau bijuterii prețioase. În poveste s-a implicat și influencerița Daniela Costețchi, care a confirmat că ea este una dintre victime.

Iuliana Beregoi este din Republica Moldova, dar are legături cu orașul Iași, unde deține o casă și vine frecvent, susținând concerte.

Tiktokerii au început să reacționeze după ce ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiștii și procurorii din Căușeni, Moldova, au anchetat activitatea infracțională a unui grup de opt persoane, inclusiv trei femei cu vârste între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei (orașul natal al Iulianei).

Se pare că, din filmările publicate de investigatori, tiktokerii și-au dat seama că una dintre locuințele percheziționate ar fi apartamentul Iulianei.

Ancheta a stabilit că, în perioada martie 2021 – mai 2025, persoanele vizate ar fi șantajat două victime și ar fi obținut prin extorcare peste 47.200 de euro.

„Cred că a venit timpul să vorbesc. Am tăcut 5 ani. Cinci. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, la ora 12 noaptea, mă sună tata. Plângând. Eu așa distrus nu l-am văzut niciodată. «Dana, trăiești?» Da. «Leila-i  bine?» Da. «La noi la poartă cineva a pus capac de sicriu, cruci cu numele tău, cu data morţii și poze cu tine și cu Leila, cu o linie neagră. Alb-negru poza» Pe cruce scria numele meu, data mea de naştere şi presupusa mea data a decesului. Sicriul a fost pus în data de 5 mai, şi data morții mele era în 15 mai 2025, adică 10 zile mai târziu”, a declarat influencerița Daniela Costețchi, într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Citește aici alte dezvăluiri uluitoare din acest scandal izbucnit în lumea mondenă.

Recomandarea video

