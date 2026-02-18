Prima pagină » Actualitate » Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru

18 feb. 2026, 12:43, Actualitate
O parte dintre angajații Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează de acasă, după ce condițiile meteo extreme au determinat autoritățile să ia măsuri pentru siguranța personalului. Anunțul a fost făcut de ministrul Dragoș Pîslaru, în contextul codului roșu de vreme severă emis pentru București și Ilfov.

Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru

„Am luat decizia ca pentru azi să încurajăm telemunca la nivelul tuturor colegilor din minister, măsură pe care posibil o vom prelungi și în zilele următoare, în funcție de evoluția vremii.
Rămâneți acasă, alături de familie și cei dragi. Sunați-vă părinții și seniorii și asigurați-vă că sunt în siguranță și au tot ce le trebuie.
Mulțumesc curajoșilor care s-au aventurat azi să ajungă la muncă! Eu, la rându-mi, am ajuns la birou de dimineață cu multe peripeții.
Nu în ultimul rând, mulțumiri jandarmilor și drumarilor care ne ajută la crearea traseelor de acces!
Vom trece și prin asta, a spus Pîslaru.

Cod roșu de vreme severă și intervenții la nivel național

Avertizarea de vreme extremă a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care a anunțat fenomene periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au transmis și mesaje RO-Alert pentru a informa populația despre riscurile generate de ninsori și viscol.

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 102 localități din 21 de județe și municipiul București au fost afectate de condițiile meteo severe. Echipele de intervenție au reușit să deblocheze 44 de autovehicule rămase în zăpadă.

