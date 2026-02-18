Se complică lucrurile pentru Călin Georgescu. Doi judecători de la Tribunalul București nu au căzut de acord asupra măsurii controlului judiciar în cazul fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, motiv pentru care se va forma un complet de divergenţă. Zeci de oameni se află pe treptele tribunalului și îl așteaptă pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Un al treilea judecător va intra în complet de divergență

În consecință, se va forma un complet de divergență prin cooptarea unui al treilea judecător. Călin Georgescu va fi citat la tribunal în acest sens, informează Mediafax.

„În baza art. 394 alin. (5) din Codul de procedură penală repune cauza pe rol în vederea judecării acesteia în complet de divergenţă. Stabileşte termen de judecată la data de 18 februarie 2026, ora 13.30, în cameră de consiliu, pentru când se va cita contestatorul-inculpat şi încunoştinţa apărătorul ales”, se menționează în minuta de pe portalul instanțelor.

Georgescu a fost trimis în judecată în iulie 2025 de Parchetul General, care îl acuză că a făcut propagandă legionară, interzisă prin lege.

Tribunalul București a decis că procesul care îl acuză pe Geporgescu de propagandă legionară poate începe

Trebuie precizat că, pe 9 februarie, Tribunalul București a decis că procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia este definitivă.

„În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 347 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul – inculpat Georgescu Călin, împotriva încheierii pronunţate la data de 09.12.2025 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 24185/299/2025/a1. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, obligă contestatorul – inculpat la plata sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă”, se arată în minuta deciziei Tribunalului București.

