Prima pagină » Actualitate » Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”

Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”

18 feb. 2026, 12:42, Actualitate
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că va participa la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă.

Ciprian Șerban a transmis că, deși episoadele de ninsoare sunt specifice sezonului rece, cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt de timp au generat dificultăți temporare în trafic, cu drumuri închise sau parțial restricționate.

„Particip, astăzi, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă. Este firesc să avem episoade de ninsoare în sezonul rece, însă cantitățile căzute într-un timp scurt au generat dificultăți temporare în trafic, cu drumuri închise sau parțial restricționate.”

În acest sens, ministrul Transporturilor a subliniat că toate instituțiile implicate sunt mobilizate și intervin constant pentru a gestiona situațiile apărute. De asemenea, Ciprian Șerban a transmis că prioritatea sa rămâne siguranța cetățenilor și menținerea funcționării serviciilor esențiale.

„Toate instituțiile implicate sunt mobilizate și intervin constant pentru gestionarea situațiilor apărute. Sunt la curent cu fiecare problemă semnalată și se acționează punctual pentru soluționare. Prioritatea mea rămâne siguranța cetățenilor și menținerea funcționării serviciilor esențiale. Monitorizăm permanent evoluția condițiilor meteorologice, adaptăm măsurile operative în funcție de dinamica din teren și informăm publicul în mod transparent.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

SCANDALOS Bucureștenii, lăsați să se descurce singuri în fața viscolului. Stații inaccesibile și pagube în lanț după ninsoare
13:28
Bucureștenii, lăsați să se descurce singuri în fața viscolului. Stații inaccesibile și pagube în lanț după ninsoare
NEWS ALERT Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
13:00
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
ANUNȚ Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
12:43
Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
TRANSPORT Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
12:43
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
REACȚIE Caramitru prezintă „cea mai șocantă hartă a României”. „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria”
12:32
Caramitru prezintă „cea mai șocantă hartă a României”. „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria”
VIDEO Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”
12:14
Ninsori abundente și intervenții în Capitală, anunțul primarului general: „Capitala nu este efectiv paralizată”
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu studenții care folosesc social media mai mult de 16 ore pe săptămână?
ULTIMA ORĂ Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse
13:24
Ministerul Dezvoltării a publicat OUG-ul cu tăierile din administrație. Care sunt măsurile incluse
FLASH NEWS 15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri
13:20
15 schiori au fost prinși într-o avalanșă devastatoare în California, iar 9 sunt încă dați dispăruți. Prognoza arată depuneri de zăpadă de 2,4 metri
REACȚIE Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
13:07
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
FLASH NEWS Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
12:55
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică
MILITAR Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
12:54
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
NEWS ALERT Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
12:42
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele

Cele mai noi

Trimite acest link pe