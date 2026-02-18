Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că va participa la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, convocat în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă.

Ciprian Șerban a transmis că, deși episoadele de ninsoare sunt specifice sezonului rece, cantitățile mari de precipitații căzute într-un interval scurt de timp au generat dificultăți temporare în trafic, cu drumuri închise sau parțial restricționate.

„Particip, astăzi, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR, în contextul ninsorilor abundente înregistrate în această perioadă. Este firesc să avem episoade de ninsoare în sezonul rece, însă cantitățile căzute într-un timp scurt au generat dificultăți temporare în trafic, cu drumuri închise sau parțial restricționate.”

În acest sens, ministrul Transporturilor a subliniat că toate instituțiile implicate sunt mobilizate și intervin constant pentru a gestiona situațiile apărute. De asemenea, Ciprian Șerban a transmis că prioritatea sa rămâne siguranța cetățenilor și menținerea funcționării serviciilor esențiale.