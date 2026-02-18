Prima pagină » Știri politice » Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică

Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică

18 feb. 2026, 12:55, Știri politice
Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică

Administrația Prezidențială susține necesitatea reglementării accesului minorilor la rețelele sociale, dar avertizează că simpla impunere a unor limite de vârstă nu este suficientă. Decizia ar trebui luată printr-un proces legislativ transparent, bazat pe date științifice și dialog cu experți și societatea civilă.

Accesul copiilor la rețele sociale, problemă de siguranță publică

Într-un răspuns oficial transmis Edupedu.ro, Administrația Prezidențială arată că utilizarea platformelor digitale aduce beneficii reale, dar și „riscuri semnificative pentru dezvoltarea copiilor și adolescenților”, care trebuie abordate sistematic.

Potrivit instituției, eventualele restricții de vârstă trebuie stabilite prin lege, într-un proces transparent și fundamentat pe studii relevante, adaptate realităților din România.

În paralel, consideră necesare programe de alfabetizare digitală, creșterea siguranței online și măsuri împotriva manipulării și dezinformării.

Părinții și școala nu pot gestiona singuri fenomenul

Cotroceniul avertizează că responsabilitatea nu poate fi lăsată exclusiv în seama familiilor și profesorilor, în contextul unei industrii digitale extrem de puternice.

Strategia Națională de Apărare subliniază că rețelele sociale pot genera polarizare, dezinformare și influențarea percepției publice, chiar dacă reprezintă și un instrument al libertății de exprimare.

Prin urmare, este nevoie de implicarea comună a statului, școlilor, mediului academic, societății civile și companiilor tech pentru protejarea minorilor și dezvoltarea gândirii critice.

Tot mai multe țări pregătesc interdicții

Dezbaterea nu este una exclusiv românească. Mai multe state europene analizează sau pregătesc restricții.

  • Germania susține blocarea accesului sub 14 ani, cu versiuni speciale pentru adolescenți,

  • Portugalia permite utilizarea între 13-16 ani doar cu acord parental,

  • Spania, Franța, Grecia, Slovenia și Cehia discută interdicții sub 15-16 ani.

La nivel global, Australia a aplicat deja interdicția pentru copiii sub 16 ani.

Dezbatere internă: între interdicție și educație

În România, ideea limitării accesului a fost susținută de șeful DSU, Raed Arafat, care a cerut o politică publică în acest sens.
Ministrul Sănătății a replicat că soluția principală ar fi educația pentru sănătate și formarea comportamentelor responsabile online.

Dependența digitală este deja o problemă majoră: aproximativ 22% dintre copiii români de 11-15 ani prezintă sevraj psihologic când nu au acces la telefon.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări

Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
12:42
Opoziția depune o nouă moțiune simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu. Care sunt motivele
NEWS ALERT Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult”
12:15
Înaintea deciziei CCR pe pensiile magistraților, Sorin Grindeanu reiterează consecințele: „Este o temă care ne-a costat extrem de mult”
ULTIMA ORĂ Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoare
08:58
Cu ce avion zboară preşedintele Nicuşor Dan în SUA, pe ninsoare
ANALIZĂ EXCLUSIV Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
06:00
Statele Unite ale Europei, o utopie sau o nevoie pragmatică? Ștefan Popescu: Marile puteri europene nu pot construi împreună nici măcar un avion/ Cristian Pîrvulescu: Cele două viteze sunt în favoarea tuturor
VIDEO EXCLUSIV Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
05:30
Numărul localităților din România s-ar putea înjumătăți în următorii doi ani. Deputat: „Mai bine s-o facem noi, decât să vină cineva”
FLASH NEWS Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”
22:04
Ilie Bolojan, întrebat ce ar schimba la modul în care guvernează țara: „Nu comunicarea e problema. Munca și seriozitatea este problema”
Mediafax
AEI: Prețul la gaze pentru populație ar putea scădea cu până la 23%, pentru non-casnici, să crească cu 25%, după aplicarea noii scheme de la 1 aprilie
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cât va ține valul de ninsori și ger, de fapt. Cod roșu în Capitală și zăpadă de 50 de cm
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? E complet transformat la 56 de ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu studenții care folosesc social media mai mult de 16 ore pe săptămână?
REACȚIE Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
13:07
Toni Neacșu, după ce judecătorii CCR au decis că tăierea pensiilor magistraților este constituțională: „Este un precedent și pentru celelalte pensii de serviciu”
NEWS ALERT Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
13:00
Lovitură de teatru pentru Călin Georgescu! Este chemat la tribunal. Doi judecători nu au căzut de acord pe măsura controlului judiciar
MILITAR Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
12:54
Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune
ANUNȚ Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
12:43
Angajați din Guvern, trimiși în telemuncă din cauza codului roșu de vreme severă. Anunțul făcut de ministru
TRANSPORT Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
12:43
Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul
FLASH NEWS Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”
12:42
Ministrul Transporturilor, la comandamentul pentru situații de urgență al CNAIR. „Toate instituțiile implicate sunt mobilizate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe