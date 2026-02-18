Administrația Prezidențială cere reguli pentru accesul copiilor la social media: limitele de vârstă trebuie stabilite prin lege și consultare publică

Administrația Prezidențială susține necesitatea reglementării accesului minorilor la rețelele sociale, dar avertizează că simpla impunere a unor limite de vârstă nu este suficientă. Decizia ar trebui luată printr-un proces legislativ transparent, bazat pe date științifice și dialog cu experți și societatea civilă.

Accesul copiilor la rețele sociale, problemă de siguranță publică

Într-un răspuns oficial transmis Edupedu.ro, Administrația Prezidențială arată că utilizarea platformelor digitale aduce beneficii reale, dar și „riscuri semnificative pentru dezvoltarea copiilor și adolescenților”, care trebuie abordate sistematic.

Potrivit instituției, eventualele restricții de vârstă trebuie stabilite prin lege, într-un proces transparent și fundamentat pe studii relevante, adaptate realităților din România.

În paralel, consideră necesare programe de alfabetizare digitală, creșterea siguranței online și măsuri împotriva manipulării și dezinformării.

Părinții și școala nu pot gestiona singuri fenomenul

Cotroceniul avertizează că responsabilitatea nu poate fi lăsată exclusiv în seama familiilor și profesorilor, în contextul unei industrii digitale extrem de puternice.

Strategia Națională de Apărare subliniază că rețelele sociale pot genera polarizare, dezinformare și influențarea percepției publice, chiar dacă reprezintă și un instrument al libertății de exprimare.

Prin urmare, este nevoie de implicarea comună a statului, școlilor, mediului academic, societății civile și companiilor tech pentru protejarea minorilor și dezvoltarea gândirii critice.

Tot mai multe țări pregătesc interdicții

Dezbaterea nu este una exclusiv românească. Mai multe state europene analizează sau pregătesc restricții.

Germania susține blocarea accesului sub 14 ani, cu versiuni speciale pentru adolescenți,

Portugalia permite utilizarea între 13-16 ani doar cu acord parental,

Spania, Franța, Grecia, Slovenia și Cehia discută interdicții sub 15-16 ani.

La nivel global, Australia a aplicat deja interdicția pentru copiii sub 16 ani.

Dezbatere internă: între interdicție și educație

În România, ideea limitării accesului a fost susținută de șeful DSU, Raed Arafat, care a cerut o politică publică în acest sens.

Ministrul Sănătății a replicat că soluția principală ar fi educația pentru sănătate și formarea comportamentelor responsabile online.

Dependența digitală este deja o problemă majoră: aproximativ 22% dintre copiii români de 11-15 ani prezintă sevraj psihologic când nu au acces la telefon.

