Într-o nouă postare pe contul său de socializare, analistul economic Andrei Caramitru avertizează că, în contextul în care România a intrat oficial în recesiune, iar inflația a atins niveluri record, decidenții trebuie să ia măsuri rapide pentru stoparea risipirii banului public din cauza primarilor din localități aproape inexistente pe hartă.

În comentariul său, acesta dă exemplu unor primării din Polonia sau Bulgaria, care funcționează cu o schemă redusă de personal.

Ce vedeți mai jos e așa:

– în galben comune care pe hârtie sunt sub 5000 de rezidenți (dar peste 1500).

– in roșu comunele sub 1500 rezidenți “pe hârtie”, deci care conform legilor și codului administrativ NU ar trebui să existe . Sunt 466 astfel de “comune”

– în albastru sunt “orașe” care au sub 5000 de locuitori (adică conform legii ar trebui să fie comune). Dar au cheltuieli și număr de bugetari cât un oraș ! Jaf ! Sunt 37 de astfel de “orașe”